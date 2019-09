Ο Μπόγκουτ έδειξε λεφτά στους διαιτητές μετά από ανύπαρκτο φάουλ

Η Αυστραλία προηγείται με 70-69 ενώ απομένουν 8.7 δευτερόλεπτα για την Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό του Μουντομπάσκετ.

Οι διαιτητές σφυρίζουν φάουλ κατά του Άντριου Μπόγκουτ και υπέρ του πρωταθλητή του NBA Μαρκ Γκασόλ.

Λίγο πριν στηθεί στη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Γκασόλ, ο έμπειρος αυστραλός σέντερ δείχνει στους διαιτητές… χρήματα.

Μία αντίδραση πάνω στην πίεση και την ένταση της στιγμής, όπου ο Μπόγκουτ τους λέει ότι «τα πήραν».

Andrew Bogut after foul on Marc Gasol witth 8 seconds to play

He “shows” money…pic.twitter.com/HE56yakMdD

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 13, 2019