Μαρτίνς: «Είμαι σοκαρισμένος με την επίθεση στη Θεσσαλονίκη» (pic)

View this post on Instagram

I am truly shocked with what happened in Thessaloniki. There is no room for violence in football. We are all better than this. My total support goes to the Olympiacos School children, the staff and their families. / Είμαι πραγματικά σοκαρισμένος με αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει χώρος για βία στο ποδόσφαιρο. Είμαστε όλοι καλύτεροι από τέτοιες συμπεριφορές. Τα παιδιά της Σχολής του Ολυμπιακού, το προπονητικό επιτελείο και οι οικογένειές τους έχουν την απόλυτη στήριξή μου. #Football #Youth #Children #Olympiacos #NoViolence @olympiacosfc