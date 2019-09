Ραγίζει καρδιές το «αντίο» στον Μαχαιρίτσα – Μας έμαθες να φωνάζουμε «πόσο σε θέλω»

Δεν έχουν τέλος τα μηνύματα για τον χαμό του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα στο Twitter.

Επιλέγοντας αγαπημένους στίχους από τα τραγούδια του, οι χρήστες του διαδικτύου του εύχονται καλό παράδεισο και θυμούνται όλα όσα τους «δίδαξαν» οι υπέροχοι στίχοι του.

Με τους περισσότερους να παραδέχονται πως τα τραγούδια του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα τους έχουν συνοδέψει σε χαρές, λύπες, έρωτες και χωρισμούς, το μόνο σίγουρο είναι πως το έργο του δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Μερικά από τα μηνύματα των χρηστών στα social media είναι ιδιαίτερα συγκινητικά καθώς κατάφεραν να αποτυπώσουν μέσα σε λίγες λέξεις, όλα όσα πρέσβευε ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας για αυτή και την προηγούμενη γενιά.

Ποια πόλη… ποιά χώρα … ποιά θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα! Μας λείπεις Λαυρέντη φίλε μου! Καλό ταξίδι!!! A great loss for songwriter/composer and friend, one of the few gentlemen and collaborators in… https://t.co/AKJ7TGEYdf

— Mario Frangoulis (@MarioFrangoulis) September 10, 2019