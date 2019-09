Απίστευτη ατάκα του Ίβκοβιτς για Γιαννάκη και Τεόντοσιτς

Απολαυστικός ήταν για ακόμα μία φορά ο Ντούσαν Ίβκοβιτς μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του.

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού κλήθηκε να σχολιάσει το Μίλος Τεόντοσιτς και ανέφερε μία σχετική ιστορία, πετώντας επική ατάκα.

Συγκεκριμένα είπε πως: «Ο Γιαννάκης δεν ήθελε να παίζει με τον Τεόντοσιτς επειδή είναι αργός στα πλάγια βήματα. Είπα στους προέδρους του Ολυμπιακού ότι ο Τεόντοσιτς είναι αργός στην πλάγια κίνηση επειδή έχει μεγάλες… μπάλες και δυσκολεύεται να τις μεταφέρει από την μία πλευρά στην άλλη».

Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ίβκοβιτς εκφράζει την έντονη απορία του για την μη χρησιμοποίηση του Τεόντοσιτς από τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Το 2010 είχε κάνει επίσης ένα ανάλογο σχόλιο μετά το Final 4 στο Παρίσι, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατό να παίζει ο Ολυμπιακός στον τελικό της διοργάνωσης και στο παρκέ να μην βρίσκεται ο Τεόντοσιτς, αλλά ο Πεν.

