Το «show» του Αντετοκούμπο με το Ιράν από τους Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ο μεγάλος σταρ της Εθνικής Ελλάδος, έχοντας μαγνητίσει τα βλέμματα όλου του κόσμου πάνω του. Ο MVP του NBA θα αγωνιστεί με τα χρώματα της «επίσημης αγαπημένης» και οι Μιλγουόκι Μπακς παρακολουθούν την πορεία του μεγάλου τους «αστέρα».

Ο Greek Freak ήταν για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντυπωσιακός. Συγκεκριμένα Ο 24χρονος μέτρησε 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ κόντρα στο Ιράν, ξεσηκώνοντας το κοινό της Κρήτης στα «Δύο Αοράκια».

Οι Μπακς δημοσιοποίησαν τα στιγμιότυπα του Giannis από το παιχνίδι κόντρα στο Ιράν, στον λογαριασμό τους στα social media.

Η ανάρτηση των Μιλγουόκι Μπακς:

The best of @Giannis_An34 vs. Iran:

📊 19 PTS | 13 REB | 4 AST | 67% FG

pic.twitter.com/rDjlGG2O1A

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 12, 2019