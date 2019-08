Θαυμαστής του Αντετοκούνμπο και ο Πάιατ

Μεγάλος θαυμαστής του φετινού MVP του NBA Γιάννη Αντετοκούνμπο, δήλωσε μετά την υποδοχή που επιφύλαξε στον μπασκετμπολίστα στο αμερικανικό προξενείο στην Αθήνα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ.

«Είχα την τιμή μαζί με το προσωπικό μας να καλωσορίσω τον MVP του NBA Γιάννη Αντετοκούνμπο και την υπέροχη οικογένειά του στο προξενικό τμήμα της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Είμαι ένας μεγάλος θαυμαστής τόσο του πώς έχει ενισχύσει τις σχέσεις των δύο λαών μεταξύ των ΗΠΑ και της αγαπημένης του Ελλάδας όσο και των εκπληκτικών του δεξιοτήτων στο γήπεδο μπάσκετ», ανέφερε ο Τζέφρι Πάιατ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Honored to welcome @NBA #MVP @Giannis_An34 & his great family to @USEmbConAthens with our top quality staff. I am a huge admirer both of how he has enhanced the people to people connections between the #US & his beloved #Greece and of his amazing skills on the basketball court. pic.twitter.com/JPXPO3ahmH

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 12, 2019