Για πάντα στη Μπιλμπάο ο Γουίλιαμς (pic+vid)

Ήδη έχει περάσει μία ζωή στο Μπιλμπάο καθώς εκεί μεγάλωσε. Δεν δείχνει καμία διάθεση να φύγει από εκεί και το επιβεβαιώνει και έμπρακτα.

Ο 25χρονος επιθετικός της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ινιάκι Γουίλιαμς υπέγραψε νέο 9ετές συμβόλαιο με τους Βάσκους, δείχνοντας ότι να μείνει για πάντα στο σύλλγο που έμαθε μπάλα και αργότερα ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

«Γιατί είσαι λιοντάρι… και το Σαν Μαμές είναι το σπίτι σου», αναφέρει το μήνυμα της ομάδας στο twitter με το οποίο γνωστοποιεί τη συμφωνία.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλλει 135 εκατομμύρια ευρώ αν θέλει τον παίκτη, καθώς αυτό το ποσό υπάρχει σαν ρήτρα στη νέα συμφωνία των δύο πλευρών.

Να υπενθυμίσουμε πως ενδιαφέρον για τον παίκτη έδειξε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου στην Αγγλία.

Την περσινή σεζόν με τους Βάσκους ο Γουίλιαμς είχε 38 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 3 στο Κύπελλο, πετυχαίνοντας 15 γκολ και δίνοντας 4 ασίστ.

