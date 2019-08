Βαλμπουενά: «Είμαστε στα μισά του δρόμου. Συνεχίζουμε» (pics)

O Ολυμπιακός έφυγε με σπουδαίο διπλό από την Πόλη καθώς επικράτησε με 1-0 της Μπασακσεχίρ και έκανε βήμα πρόκρισης στα πλεί οφ του Champions League.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ήταν ένας από τους λόγους που συνέβη αυτή η νίκη με την ασίστ του στον Γιώργο Μασούρα και ο Γάλλος μεσοεπιθετικός μετά το ματς δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά και την ικανοποίησή του, δίνοντας και το στίγμα για τη συνέχεια.

«Σημαντική νίκη απόψε. Είμαστε στα μισά του δρόμου. Συνεχίζουμε. Είναι πάντα ωραίο να δίνει ασίστ για ένα σημαντικό εκτός έδρας γκολ», έγραψε ο Βαλμπουενά.

Δείτε την ανάρτηση του Γάλλου:

Important win tonight! We are half the way! Let’s continue 🔴⚪️

Always good to assist for an important away goal 🎯 #UCL pic.twitter.com/GskBSh79By

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) 7 Αυγούστου 2019