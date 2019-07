Η Τότεναμ εκτέλεσε τη Γιουβέντους με γκολάρα του Κέιν από τη σέντρα!

Λένε πως στα φιλικά μπαίνουν τα καλύτερα γκολ και το συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό ρητό επιβεβαιώθηκε στην αναμέτρηση της Τότεναμ με τη Γιουβέντους.

Η θεαματική φάση έμελλε μάλιστα να καθορίσει και το τελικό αποτέλεσμα (3-2 υπέρ των Άγγλων). Ο Χάρι Κέιν είχε την έμπνευση να σουτάρει σχεδόν από τη σέντρα του γηπέδου και να κρεμάσει τον Σέζνι.

Το υπόλοιπο παιχνίδι ήταν αρκετά ενδιαφέρον με τα «σπιρούνια» να προηγούνται στο 31′ με γκολ του Λαμέλα. Στη συνέχεια η «Μεγάλη Κυρία» ανέβασε ταχύτητα και ανέτρεψε το σκορ με τα γκολ των Ιγκουαΐν (56’) και Κριστιάνο Ρονάλντο (60’).

Η ομάδα του Μαουρίτσο Ποκετίνο απάντησε στην αντεπίθεση της Γιουβέντους με νέα αντεπίθεση ισοφαρίζοντας σε πρώτη φάση με τον Λούκας Μόουρα στο 65’ και τελικά πήρε τη νίκη με το απίθανο τέρμα του Χάρι Κέιν στην τελευταία φάση του ματς.

Δείτε το τρομερό γκολ του Κέιν:

GOLAZO INFERNAL DE… 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 HARRY KANE. ¡¡GO-LA-ZO!! ☄

What a crazy you are @HKane.

😍👏😍👏😍👏😍👏 pic.twitter.com/alEYuU2S4Y

— Tottenham Hotspur FC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Spurs_Goleador) July 21, 2019