Ακτιβιστές υπέρ του περιβάλλοντος στα Δυτικά Βαλκάνια κάλεσαν τη Δευτέρα τις κυβερνήσεις τους να αντισταθούν στο λόμπινγκ των ΗΠΑ για την κατασκευή αγωγού και υποδομών φυσικού αερίου στην περιοχή και να επικεντρωθούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευθυγραμμιζόμενες έτσι με την πολιτική της ΕΕ.

Σκληρή κριτική για το έργο που πήρε ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να απαγορεύσει όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2028, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διοχετεύσουν το δικό τους φυσικό αέριο και πετρέλαιό τους στα Δυτικά Βαλκάνια με στόχο να μειώσουν την εξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι νέα έργα φυσικού αερίου θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα και στην οικονομία, τονίζοντας ότι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις δεν θα αποδώσουν.

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Κροατία αναμένεται να υπογράψουν διακυβερνητική συμφωνία στη σύνοδο της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών στο Ντουμπρόβνικ αργότερα αυτή την εβδομάδα, σχετικά με τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου στη Βοσνία από τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου στο νησί Κρκ της Κροατίας.

Η συμφωνία θα εξουσιοδοτεί την αμερικανική εταιρεία AAFS Infrastructure and Energy LLC να κατασκευάσει τον αγωγό φυσικού αερίου Southern Interconnection (Νότια Διασύνδεση) και να τον διαχειρίζεται μέσω σύμβασης παραχώρησης.

«Οι αδειοδοτήσεις, οι απαλλοτριώσεις και η κατασκευή θα μπορούσαν εύκολα να διαρκέσουν μια δεκαετία, ενώ η ίδια η υποδομή θα κόστιζε δισεκατομμύρια, πριν ακόμη υπολογιστεί το κόστος του αερίου», ανέφεραν ακτιβιστές από 47 μη κυβερνητικές οργανώσεις σε κοινή ανακοίνωση.

Μαζική έκκληση κατά του έργου

Οι οργανώσεις κάλεσαν τις κυβερνήσεις της Αλβανίας, της Βοσνίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Βόρειας Μακεδονίας και του Κοσόβου να καθορίζουν ανεξάρτητα τα ενεργειακά τους σχέδια, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ και βάσει επικαιροποιημένων και δημόσια διαθέσιμων στοιχείων και δημόσιων διαβουλεύσεων.

Η AAFS Infrastructure and Energy LLC, που ιδρύθηκε πέρυσι στις ΗΠΑ και διευθύνεται από τον Τζέσι Μπινάλ, πρώην δικηγόρο του Τραμπ, και τον Τζόζεφ Φλιν, αδελφό του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Μάικλ Φλιν, δήλωσε ότι θα επενδύσει περίπου 1,5 δισ. ευρώ (1,76 δισ. δολάρια) στο έργο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το περιφερειακό κοινοβούλιο της Βοσνίας τροποποίησε τον νόμο που ρυθμίζει το έργο του αγωγού, ορίζοντας την AAFS ως βασικό επενδυτή και επικεφαλής του έργου.

Αντιδράσεις και από την ΕΕ

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βοσνία προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα, που επιδιώκει την ένταξή της στην Ένωση, πρέπει να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία και τα πρότυπά της με εκείνα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής πολιτικής.

«Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει τεράστιο δυναμικό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εστίαση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ στη χώρα είναι να τη βοηθήσει να αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό», ανέφερε η αντιπροσωπεία της ΕΕ σε δήλωσή της στο Reuters.