Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης σε επικοινωνία με συνεργάτη μου υπογράμμιζε ότι ο εν λόγω εισαγγελικός λειτουργός γνωρίζει εκ των έσω την πολύκροτη υπόθεση καθώς είχε επιχειρησιακή εμπλοκή, κάτι που φαίνεται και από τις ακροάσεις στις οποίες είχε κληθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής (Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας).

Ο άνθρωπος, λοιπόν, που είχε βάλει την υπογραφή του για να παρακολουθούνται τηλέφωνα (μαζί με την επόπτη εισαγγελέα της ΕΥΠ Βασιλική Βλάχου, την οποία αναπλήρωνε), έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο. Σε δήλωσή του εξάλλου ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής επισημαίνει ότι «μετά την καθεστωτική στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη συγκάλυψης του σκανδάλου με σκοπό να μην αποδοθούν ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, σε υπηρεσίες και στον αρμόδιο Πρωθυπουργό της χώρας, η Δικαιοσύνη εμφανίζεται, διά της απόφασης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να αντιστοιχίζεται απολύτως και να συμβάλλει εν τέλει στη συγκάλυψη αυτής της μείζονος-για όλη την περίοδο της Μεταπολίτευσης- υπόθεσης που έχει εκθέσει και διεθνώς τη χώρα μας».

Προβληματισμός στην ΚΟ της ΝΔ Με έκπληξη άκουσα χθες το απόγευμα τον συνομιλητή μου – βουλευτή της ΝΔ– να μου λέει, μόλις ξεκίνησε η συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ότι ήθελε να ακούσει πως θα τοποθετηθεί για το ζήτημα των υποκλοπών. Άλλος βουλευτής της ΝΔ διερωτήθηκε σε ποιο κλίμα θα γίνει η σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις 7 Μαϊου, υπονοώντας ότι η εισαγγελική διάταξη αρχειοθετησης μπορεί να φέρει ανατροπές και αναταράξεις. Πάντως την ώρα της συνέντευξης στο YouTube ήταν online 1230 άτομα, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον για το ζητημα των παρακολουθήσεων και του κράτους δικαίου. Άκουσα όμως ότι, καλοί οι πανηγυρισμοί για την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν αλλά υπάρχει έντονος προβληματισμός για τα μελλούμενα.

Το άγχος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η παραγραφή

Με τις άρσεις της ασυλίας των 11+2 «γαλάζιων» τελειώσαμε και οι προβλεπόμενες διαδικασίες θα πρέπει να «τρέξουν» άμεσα καθώς τον προσεχή Σεπτέμβριο παραγράφονται (για τα πλημμελήματα όπως η ηθική αυτουργία σε απιστία ισχύει η πενταετία και οι επισυνδέσεις που περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι του 2021). Ποια όμως είναι η διαδικασία από δω και πέρα;

Οι 11 ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενώ οι υπόλοιποι 2 από τους εθνικούς εισαγγελείς. Οι ευρωπαίοι εισαγγελείς θα περιμένουν να τους επιδοθεί από την Βουλή η απόφαση για την άρση ασυλίας των αναφερόμενων βουλευτών και εκείνοι άμεσα θα τους στείλουν κλήση για ανωμοτί κατάθεση ως υπόπτων.

Οι ελεγχόμενοι είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρων θα λάβουν επισήμως γνώση της δικογραφίας και θα ζητήσουν προθεσμία για να συντάξουν υπόμνημα παροχής εξηγήσεων, στο οποίο θα περιγράφουν την υπερασπιστική τους θέση. Ακολούθως θα παραδώσουν στους εισαγγελείς το υπόμνημά τους είτε οι ίδιοι, όπου θα τους ζητηθούν ενδεχομένως και περαιτέρω διευκρινίσεις, είτε μέσω των δικηγόρων τους.

Μετά οι εισαγγελείς θα μελετήσουν το σύνολο των στοιχείων και κατά περίπτωση θα αποφασίσουν για τα περαιτέρω. Για όσους υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία θα ασκηθούν ποινικές διώξεις, για όσους δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αδικήματος οι εισαγγελείς θα προχωρήσουν σε αρχειοθέτηση. Για όσους δεν αρχειοθετηθούν οι υποθέσεις τους θα πρέπει πριν τον Σεπτέμβριο να τους έχουν επιδοθεί κλητήριο θέσπισμα και αυτομάτως η προθεσμία παραγραφής από πενταετής γίνεται οκταετής.

Έτσι μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα πρέπει να έχουν κριθεί σε όλους τους βαθμούς. Για αυτούς που είναι κακουργήματα τα αδικήματα αν και εφόσον ασκηθούν διώξεις (περιπτώσεις Καραμανλή και Παπακώστα) θα πάνε στον ευρωπαίο εισαγγελέα στην Ευελπίδων, θα απολογηθούν και αυτός μαζί με έναν από τους ευρωπαίους εισαγγελείς θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

Είναι δεδομένο, λοιπόν, ότι όσοι δεν αρχειoθετηθούν, του χρόνου τέτοιο καιρό που θα έχουμε εκλογές θα είναι κατηγορούμενοι –αν και το τεκμήριο αθωότητας ισχύει ακόμα στον βαθμό που δεν θα έχουν κριθεί τελεσίδικα. Αλλά τι να το κάνεις…

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο Έσπευσαν κάποιοι κυβερνητικοί να πανηγυρίσουν με τον χαρακτηρισμό «τρομερός τύπος» (terrific guy) που επεφύλαξε στον έλληνα πρωθυπουργό ο Ντόναλντ Τραμπ όταν δημοσιογράφος του ιστότοπου Breitbart News μετέφερε στον αμερικανό Πρόεδρο όσα του είπε σε συνέντευξη που του παραχώρησε, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την αισιοδοξία ότι θα βρεθεί λύση στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν. Προφανώς, όμως, οι πανηγυρίζοντες έχουν κοντή μνήμη, διότι όπως με πληροφορεί συνεργάτης μου το μοτίβο της συνέντευξης Μητσοτάκη στο φιλοτραμπικό Breitbart News, η μεταφορά των λεγομένων στον Τραμπ και η αντίδραση του τελευταίου είναι επαναλαμβανόμενο. Συνέβη σχεδόν με τον ίδιο και πριν από έναν χρόνο. Όπως και τότε, ο απεσταλμένος του αμερικανικού ιστότοπου στους Δελφούς Μάθιου Μπόιλ (Matthew Boyle) πήρε συνέντευξη από τον έλληνα πρωθυπουργό και επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον μετέφερε ένα απόσπασμα της στον Τραμπ. «Έχω συνεργαστεί με τον Τραμπ και μπορώ να συνεργαστώ και πάλι», είχε δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Είναι καλός άνθρωπος» είχε σχολιάσει ο Τραμπ όταν τον ρώτησε ο Μπόιλ. Πέρυσι «καλός άνθρωπος», φέτος «τρομερός τύπος». Του χρόνου; ***

Οι επιθυμίες του Μακρόν

Στον απόηχο της εποικοδομητικής επίσκεψης του Μακρόν στην Αθήνα και καθώς πια έχει καταλαγιάσει η συζήτηση για την αξία της ανανέωσης της αμυντικής συμφωνίας και όλων των υπολοίπων που υπογράφθηκαν μεταξύ των υπουργών, όλοι όσοι είδαν από κοντά τον Γάλλο πρόεδρο συμφωνούν στα εξής: Πρώτον ότι έχει ηγετική στόφα και δεύτερον ότι θα λείψει από την Ευρώπη των αλλεπάλληλων κρίσεων καθώς του χρόνου… αποστρατεύεται διότι δεν έχει δικαίωμα τρίτης εκλογής.

Το ταξίδι στην Αθήνα ήταν για τον Μακρόν ένα βήμα στην επίπονη διαδικασία της δημιουργίας της πολιτικής κληρονομιάς. Του legacy που λέμε και στην Ελλάδα. Ο Γάλλος πρόεδρος θέλει να μείνει στην ευρωπαϊκή Ιστορία ως αυτός που έδωσε ώθηση στο εγχείρημα αυτονόμησης της Ευρώπης- πολιτικά, οικονομικά και φυσικά αμυντικά- ακολουθώντας το παράδειγμα των προκατόχων του.

«Ούτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε με την Κίνα, αλλά με την Ευρώπη», θα μπορούσε να είναι το σύνθημα της πολιτικής του. Ως γνωστόν, οι συγκρίσεις διαφορετικών εποχών είναι ιερόσυλες, αλλά ο Μακρόν ακολουθεί τη διαδρομή του Ντε Γκολ, ο οποίος ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 ήρθε σε αντιπαράθεση με τους Αμερικανούς, αμφισβητώντας τόσο την ψυχροπολεμική εξωτερική πολιτική της Ουάσινγκτον, όσο και τη φυσιογνωμία αλλά και τη φιλοσοφία του ΝΑΤΟ.

Συστάσεις και to know as better

Στην τελευταία στάση των Μητσοτάκη και Μακρόν, στο ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, παρέστησαν πολλοί κορυφαίοι υπουργοί. Πρώτος έφθασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ ακολούθησε σε πολύ χαλαρό κλίμα ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος έπιασε και ψιλή κουβεντούλα με ορισμένους από τους λίγους Έλληνες δημοσιογράφους που βρέθηκαν εκεί.

Όχι για κάτι ιδιαίτερο, όπως μαθαίνω, αλλά για θέματα σιλουέτας, μιας και παραδίπλα από τον Θόλο υπάρχουν τραπέζια πινγκ πονγκ και μονόζυγα επί των οποίων πολλοί νέοι έκαναν εκείνη την ώρα τη… μεσημεριανή γυμναστική τους. Το εντυπωσιακό ότι από τη στιγμή που ολοκλήρωσαν τις ομιλίες τους, οι Μητσοτάκης και Μακρόν έκαναν τουλάχιστον 15 λεπτά να διασχίσουν μια απόσταση 30 μέτρων έως την έξοδο.

Κι αυτό διότι πρώτα συνομίλησαν με ορισμένους από τους υπουργούς τους- έγιναν και αλληλοσυστάσεις- ενώ δεν είπαν ούτε ένα όχι σε όποιον ήθελε μια σέλφι. Από Έλληνες και Γάλλους επιχειρηματίες μέχρι και μέλη της γαλλικής κοινότητας και της πρεσβείας στην Αθήνα. Από κοντά και ο Νίκος Αλιάγας, ο οποίος απαθανάτιζε με τη δική του φωτογραφική μηχανή τις στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος έχουν καλή χημεία, ενώ εντύπωσε προκάλεσε το γεγονός ότι η μοναδική ονομαστική αναφορά του Μακρόν- πλην φυσικά του Μητσοτάκη- έγινε για τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

«Η εκλογή του ως προέδρου του Γιούρογκρουπ αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχει επανακτήσει η Ελλάδα» είπε και κάλεσε τους Γάλλους επενδυτές να δουν με άλλο μάτι την Ελλάδα.

Κατά γενική ομολογία, πάντως, το διήμερο ήταν ευνοϊκό για την κυβέρνηση και δη το Μέγαρο Μαξίμου, ειδικά αν κανείς αναλογιστεί την τρικυμία των τελευταίων εβδομάδων.

Η Ελλάδα και η … Γαλλική ομπρέλα

Κάτι πολύ σημαντικό, αλλά που πέρασε στα ψιλά απ’ όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός στο Νιάρχος είναι ότι η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να ενταχθεί στην ομπρέλα πυρηνικής αποτροπής της Γαλλίας. Μια πρωτοβουλία του Μακρόν, την οποία ο Μητσοτάκης χαρακτήρισε τολμηρή, ανοίγοντας όμως νέους ορίζοντες στην ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία.

Όπως βεβαίως μου έλεγε συνεργάτης ο οποίος γνωρίζει από θέματα άμυνας «είναι ακόμα πολύ νωρίς να συζητάμε κάτι τέτοιο, όπως επίσης παραμένει ερωτηματικό αν η ίδια η Γαλλία είναι τελικά θα δεχθεί ν’ ανοιχθεί τόσο πολύ.

Δεν συμφωνούν όλοι στο εσωτερικό ότι υπάρχουν τα περιθώρια κάλυψης έως και τη νοτιοανατολική Ευρώπη». Ίδωμεν θα πω εγώ, προσθέτοντας όμως ότι απλώς και μόνο δια της συζήτησης αποδεικνύεται ότι οι αμυντικές ανάγκες της Ευρώπης πάνε σε άλλο επίπεδο.

Η ελληνική κουζίνα μαγνήτισε τους Γάλλους

Όχι ότι στεναχωρήθηκε επειδή δεν παρέστη στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο- είμαι βέβαιος ότι διαβάσατε τα του πρωτοκόλλου στον κυριακάτικο Βηματοδότη– αλλά μαθαίνω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης ήταν πολύ ικανοποιημένος από το γεύμα που παρέθεσε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας προς τους Έλληνες και Γάλλους συναδέλφους του. Το κλίμα και άριστο και πιο χαλαρό ήταν, κυρίως όμως εξέπληξε το μενού.

Διότι και ταραμά είχε και σπανακόπιτα και μελιτζανοσαλάτα και ντολμαδάκια γιαλαντζί και ψαρόσουπα και αρνί! Τι άλλο να θέλανε οι Γάλλοι, ένα ελληνικότατο μενού, αλλά και γευστικότατο μαθαίνω καθώς τώρα τελευταία στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο ο σεφ έχει αλλάξει και η ποιότητα είναι εξαιρετική. Μην με ρωτάτε ποιο ξενοδοχείο είναι, η στήλη δεν κάνει διαφημίσεις!

Πώς χτίζεται μια Δημοκρατία

Καθώς οι συζητήσεις για την ποιότητα της δημοκρατίας διεθνώς αλλά και στη χώρα μας δεν σταματούν, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση έρχεται να ρίξει φως στα θεμέλια του πολιτεύματος, με τη ματιά δικαστών, δημοσιογράφων και ιστορικών.

Το Public και οι Εκδόσεις Πατάκη παρουσιάζουν σήμερα, στις 20:30, στο Public Café Συντάγματος, το βιβλίο του Σπύρου Βλαχόπουλου «Πώς χτίζεται μια δημοκρατία. Το Σύνταγμά μας με απλά λόγια». Για το έργο και τις προεκτάσεις του θα τοποθετηθούν ο Διευθυντής της εφημερίδας Το Βήμα, Περικλής Δημητρολόπουλος, η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδημητρίου, ο πάρεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νίκος Σεκέρογλου, καθώς και ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και γενικός γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής, Ευάνθης Χατζηβασιλείου.

Η πρόσκληση Κακλαμάνη στον Μαμντάνι

Πρόσκληση να επισκεφθεί την ελληνική Βουλή έλαβε ο Ζοχραν Μαμντάνι από τον Νικήτα Κακλαμάνη. Ο πρόεδρος της Βουλής, επιστρέφει σήμερα από τη Νέα Υόρκη όπου βρέθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ελληνικής ομογένειας για την 25η Μαρτίου με αποκορύφωση την παρέλαση στη 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης.

Ο κ. Κακλαμάνης, είναι ο πρώτος πρόεδρος της Βουλής που επισκέπτεται τις ΗΠΑ μετά από 18 χρόνια. Βρήκε παράλληλα την ευκαιρία να ευχαριστήσει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης για την παρουσία τους στους εορτασμούς της ελληνικής κοινότητας ενώ παρέστη ακόμα και στην Πανηγυρική Δοξολογία του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Ελπιδοφόρο.

Γαλλικός αέρας στην προεδρία

Συνεχίζει να φυσάει ο αέρας του Παρισιού στο Προεδρικό Μέγαρο μετά την επίσκεψη Μακρόν. Σε διάφορα σημεία του Μεγάρου παραμένουν οι ανθοστολισμοί στα χρώματα της γαλλικής σημαίας με κόκκινα, γαλάζια και λευκά λουλούδια.

Ακόμη και ο Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε με γαλλικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες στο γραφείο του, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ενημέρωσης ρωτώντας αστειευόμενος μήπως έπρεπε να πουν bonjour αντί για «καλημέρα».

