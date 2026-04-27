Μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή Τρικάλων το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4), αφέθηκε ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, με περιοριστικούς όρους, το ένα από τα δύο διευθυντικά στελέχη της βιομηχανίας «Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Το δεύτερο στέλεχος δεν προχώρησε σε απολογία, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία έως τις 11 Μαΐου, επικαλούμενος κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισής του.

Σε σχέση με το ζήτημα που διερευνά ο ανακριτής, δηλαδή αν υπήρξαν παρατηρήσεις ή προειδοποιήσεις από εργαζόμενους για διαρροή ή έντονη οσμή αερίου, ο κ. Χαρμάνης, δικηγόρος του υπευθύνου παραγωγής, δήλωσε ότι μια τέτοια κατηγορία δεν ευσταθεί.

Όπως ανέφερε, ο εντολέας του εργαζόταν καθημερινά στον ίδιο χώρο, ενώ εκεί βρίσκονταν και συγγενικά του πρόσωπα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστά απίθανο να αγνοούσε έναν τέτοιο κίνδυνο χωρίς να προειδοποιήσει.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι είναι ιδιαίτερα σοβαρές και σε βαθμό κακουργήματος και αφορούν, μεταξύ άλλων, άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.