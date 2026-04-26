Σε μια ιστορική ημέρα για τον παγκόσμιο αθλητισμό, ο Σεμπάστιαν Σάουε έγινε σήμερα, 26 Απριλίου, ο πρώτος δρομέας που ολοκληρώνει την απόσταση του Μαραθωνίου σε χρόνο μικρότερο των δύο ωρών σε επίσημο αγώνα.

Ο Σάουε διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, σταματώντας το χρονόμετρο στο μυθικό 1:59:30. Με την επίδοση αυτή, κατέρριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των 2:01:25 που είχε σημειώσει ο Κέλβιν Κιπτούμ τον Απρίλιο του 2023, λιγότερο από έναν χρόνο πριν από τον αδόκητο θάνατό του. Επιπρόσθετα, ξεπέρασε ακόμα και το 1:59:40 που είχε κάνει ο Έλιουντ Κιπτσόγκε (Κένυα) το 2019 στη Βιέννη σε προσχεδιασμένο αγώνα.

ROMPIENDO LA BARRERA DE LAS DOS HORAS.

REESCRIBIENDO LA HISTORIA. Sebastian Sawe gana la Maratón de Londres con un tiempo de 1:59:30 y establece un nuevo récord del mundo. Yomif Kejelcha también baja de las dos horas en su debut. Marcianada. 🏃‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y… pic.twitter.com/8SbyxBEbm0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 26, 2026

Η στρατηγική του Κενυάτη ήταν υποδειγματική, καθώς ηγήθηκε μιας ομάδας έξι δρομέων πριν εξαπολύσει την τελική του επίθεση λίγο πριν από το όριο των 30 χιλιομέτρων, μια κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική για την ιστορική αυτή επίδοση. Η επίθεση του Σάουε στο 30ό χιλιόμετρο απομόνωσε τους υπόλοιπους διεκδικητές, με μόνο τον Κεγιέλτσα να μπορεί να ακολουθήσει τον καταιγιστικό ρυθμό και τον Κιπλίμο να μένει λίγα μέτρα πίσω τους.

Συγκλονιστικός ανταγωνισμός

Ο φετινός Μαραθώνιος του Λονδίνου εξελίχθηκε σε μια αναμέτρηση υψηλών ταχυτήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Γιομίφ Κεγιέλτσα κατέλαβε τη δεύτερη θέση κατεβαίνοντας και εκείνος τις δύο ώρες με χρόνο 1:59:41.

Το επίτευγμα του Κεγιέλτσα κρίνεται ως αδιανόητο, καθώς ο «ειδικός» του ημιμαραθωνίου έτρεχε για πρώτη φορά στην καριέρα του την πλήρη απόσταση του Μαραθωνίου, καταφέρνοντας και αυτός να «σπάσει» το φράγμα των δύο ωρών.

Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Τζέικομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα με χρόνο 2:00:28, βελτιώνοντας τη δική του περσινή επίδοση και σημειώνοντας χρόνο καλύτερο από το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε ο Κιπτούμ μέχρι πρότινος.