Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιστρέφουν στο επίκεντρο της συζήτησης για την ενέργεια, υπογραμμίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, με την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα να έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ.

Σε ανάρτηση του στο Linkedin, ο κ Μυτιληναίος υποστηρίζει πως οι ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την αποθήκευση και τα ισχυρότερα δίκτυα, προσφέρουν στις χώρες ένα πιο ισορροπημένο και ασφαλές ενεργειακό σύστημα.

Σημειώνει ότι δημιουργείται ένα νέο ενεργειακό κύμα και η ασφάλεια αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους κινητήριους μοχλούς του.

Η ανάρτηση του κ. Μυτιληναίου

Το δεύτερο κύμα της επανάστασης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αφορά περισσότερο την ενεργειακή ασφάλεια του εφοδιασμού παρά την απανθρακοποίηση

Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στο Ιράν. Ωστόσο, ένα πράγμα γίνεται ήδη πολύ σαφές. Το επόμενο κύμα ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δε θα καθοδηγείται από την απανθρακοποίηση, αλλά από την ενεργειακή ασφάλεια.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή.

Οι χώρες που εξαρτώνται υπερβολικά από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα από ασταθείς περιοχές του κόσμου, αναλαμβάνουν σοβαρό γεωπολιτικό και οικονομικό κίνδυνο. Οι διαταραχές στην προσφορά, η μεταβλητότητα των τιμών και η ανασφάλεια πρόσβασης δεν αποτελούν πλέον θεωρητικά ζητήματα, αλλά έχουν γίνει μέρος της νέας πραγματικότητας, στην οποία όλοι λειτουργούμε.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιστρέφουν στο επίκεντρο της συζήτησης για την ενέργεια – επειδή η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα έχουν πλέον μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Σε συνδυασμό με την αποθήκευση και τα ισχυρότερα δίκτυα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν στις χώρες ένα πιο ισορροπημένο και ασφαλές ενεργειακό σύστημα.

Στην Metlen Energy & Metals, διαβλέψαμε αυτή την κατεύθυνση από νωρίς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεχίσαμε να επενδύουμε με πεποίθηση. Το 2026, σχεδιάζουμε να εγκαταστήσουμε περίπου 3,3 GW ηλιακής ενέργειας και περίπου 1,8 GW συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Εν τω μεταξύ, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μας έχει φτάσει τα 11,9 GW, σημειώνοντας αύξηση 7% σε ετήσια βάση, ενώ από την έναρξη του πολέμου του Κόλπου έχει σημειωθεί τεράστια ροή νέων αιτημάτων. Ήδη καταρτίζουμε τα σχέδιά μας για σημαντική ενίσχυση της πλατφόρμας M-Renewables and Energy Transition, η οποία περιλαμβάνει επίσης δίκτυα και κέντρα δεδομένων.

Ένα νέο ενεργειακό κύμα διαμορφώνεται. Αυτή τη φορά, η ασφάλεια αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους κινητήριους μοχλούς του.

Πηγή: OT.gr