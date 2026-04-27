Ένα σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό λίγο πριν τις αναμετρήσεις με τη Βαλένθια. Οι πράσινοι θα παραταχθούν στη σειρά των playoffs της EuroLeague χωρίς τον Κώστα Σλούκα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στην τελευταία προπόνηση ένιωσε ενόχληση στο γόνατο. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου πραγματοποίησε σειρά ιατρικών εξετάσεων. Αυτές έδειξαν ότι έχει υποστεί ζημιά στο μηνίσκο.

Ο Κώστας Σλούκας θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και δεδομένα θα χάσει όλη τη σειρά με τη Βαλένθια. Αντίθετα, ο Τσέντι Όσμαν προπονήθηκε κανονικά και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεσή του Αταμάν.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει με μειονέκτημα έδρας τους Ισπανούς. Η σειρά αρχίζει το βράδυ της Τρίτης (21.45) και θα ακολουθήσει η δεύτερη αναμέτρηση δύο βράδια αργότερα την ίδια ώρα.