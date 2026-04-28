Δυσαρεστημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για την επίλυση του δίμηνου πολέμου εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, γεγονός που μειώνει τις ελπίδες για διευθέτηση της σύγκρουσης η οποία έχει διαταράξει την ενεργειακή αλυσίδα, έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η πιο πρόσφατη πρόταση του Ιράν προβλέπει να τεθεί στο περιθώριο η συζήτηση για το πυρηνικό του πρόγραμμα έως ότου λήξει ο πόλεμος και επιλυθούν οι διαφορές σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Αυτό είναι απίθανο να ικανοποιήσει τις ΗΠΑ, που επιμένουν ότι τα πυρηνικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν εξαρχής. Ο Τραμπ φέρεται να ήταν δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν διαπραγματεύονται μέσω του Τύπου» και ότι «έχουν καταστήσει σαφείς τις κόκκινες γραμμές τους», καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο από κοινού με το Ισραήλ.

Μια προηγούμενη συμφωνία το 2015 μεταξύ του Ιράν και πολλών άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, περιόρισε σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο η Τεχεράνη υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι έχει ειρηνικούς, πολιτικούς σκοπούς. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή κατέρρευσε όταν ο Τραμπ αποχώρησε μονομερώς από αυτήν κατά την πρώτη του θητεία.

Οι ελπίδες για αναβίωση των ειρηνευτικών προσπαθειών έχουν μειωθεί, μετά την ακύρωση από τον Αμερικανό πρόεδρο μιας προγραμματισμένης επίσκεψης το περασμένο Σαββατοκύριακο του ειδικού απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετέβη δύο φορές μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο Αραγτσί επισκέφθηκε επίσης το Ομάν και τη Δευτέρα πήγε στη Ρωσία, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και έλαβε μηνύματα στήριξης από έναν μακροχρόνιο σύμμαχο.

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά

Με τις αντιμαχόμενες πλευρές να φαίνονται ακόμη πολύ μακριά από συμφωνία, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επεκτείνοντας τα κέρδη τους στις αρχές των συναλλαγών στην Ασία την Τρίτη.

«Για τους εμπόρους πετρελαίου, αυτό που μετρά πλέον δεν είναι η ρητορική, αλλά η πραγματική ροή αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, και αυτή τη στιγμή η ροή αυτή παραμένει περιορισμένη», δήλωσε ο αναλυτής αγορών Φαουάντ Ραζακζάντα της City Index και της FOREX.com, σε σχετικό σημείωμα. Τουλάχιστον έξι δεξαμενόπλοια φορτωμένα με ιρανικό πετρέλαιο αναγκάστηκαν τις τελευταίες ημέρες να επιστρέψουν στο Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, γεγονός που υπογραμμίζει τον αντίκτυπο του πολέμου στη ναυσιπλοΐα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με το Ιράν από τις ΗΠΑ ως «κατάφωρη νομιμοποίηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στην ανοικτή θάλασσα», σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πριν από τον πόλεμο, μεταξύ 125 και 140 πλοίων διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά, όμως το τελευταίο 24ωρο μόλις επτά το έχουν πράξει, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler και δορυφορική ανάλυση της SynMax — και κανένα από αυτά δεν μετέφερε πετρέλαιο με προορισμό την παγκόσμια αγορά.

Εσωτερικές πιέσεις

Με τη δημοτικότητά του να υποχωρεί, ο Τραμπ αντιμετωπίζει εσωτερικές πιέσεις να τερματίσει έναν πόλεμο για τον οποίο έχει δώσει μεταβαλλόμενες εξηγήσεις στο αμερικανικό κοινό.

Ο Αραγτσί δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Ρωσία ότι ο Τραμπ ζήτησε διαπραγματεύσεις επειδή οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους.

Ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι, μιλώντας ανώνυμα στο Reuters, ανέφεραν ότι η πρόταση που μετέφερε ο Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο προβλέπει σταδιακές συνομιλίες, με το πυρηνικό ζήτημα να τίθεται στην άκρη στην αρχή.

Ένα πρώτο βήμα θα απαιτούσε τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και την παροχή εγγυήσεων ότι οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν να τον επανεκκινήσουν. Στη συνέχεια, οι διαπραγματευτές θα επιλύσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του ιρανικού εμπορίου από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, καθώς και το μέλλον των Στενών του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν επιδιώκει να ανοίξει εκ νέου υπό τον έλεγχό του.

Μόνο τότε θα εξεταστούν άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας διαμάχης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με την Τεχεράνη να εξακολουθεί να επιδιώκει κάποιας μορφής αμερικανική αναγνώριση του δικαιώματός της στον εμπλουτισμό ουρανίου.