Σε μια σημαντική καμπή για την πορεία της υγείας της βρίσκεται η 13χρονη μαθήτρια από το Χαϊδάρι, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου της και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανακούφιση, καθώς η κατάστασή της θεωρείτο εξαιρετικά κρίσιμη τις προηγούμενες ώρες.

Η μάχη που δόθηκε στο χειρουργικό τραπέζι ήταν δραματική. Η ανήλικη υπέστη επανειλημμένες ανακοπές, κατά τη διάρκεια της πολύωρης επέμβασης, με τους γιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή.

Τα κρίσιμα 24ωρα στη ΜΕΘ

Παρά τη θετική εξέλιξη, η 13χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παραμένοντας διασωληνωμένη και σε καταστολή. Οι θεράποντες ιατροί τηρούν στάση αναμονής, καθώς το επόμενο διάστημα είναι καθοριστικό για την πλήρη αξιολόγηση της κατάστασής της.

«Η προσπάθεια είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική. Η πορεία εξελίσσεται σταδιακά και με τη μέγιστη προσοχή», αναφέρουν ιατρικές πηγές.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται πλέον οι νέες εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν, οι οποίες θα επιτρέψουν στους ειδικούς να αξιολογήσουν τη νευρολογική της εικόνα.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το περιστατικό που «πάγωσε» τη σχολική κοινότητα, σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας (20/4). Η μαθήτρια, ενώ βρισκόταν στο σχολείο της, γλίστρησε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από το κάγκελο στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου κι έπεσε στο κενό, καταλήγοντας στο προαύλιο.

Από την πρώτη στιγμή, η κινητοποίηση ήταν άμεση: