Έγραψε ιστορία ο Πακιάο, ο γηραιότερος πρωταθλητής της πυγμαχίας

Απίστευτα πράγματα από τον Μάνι Πακιάο, έναν από τους καλύτερους πυγμάχους όλων των εποχών. Ο 40χρονος Φιλιπινέζος έδειξε ότι το λέει ακόμα η καρδιά και το κορμί του και επικράτησε του Κιθ Θέρμαν με split decision (δύο κριτές έναντι ενός).

Υποχρέωσε έτσι σε ήττα για πρώτη φορά στην καριέρα του τον 30χρονο Κιθ Θέρμαν, κατέκτησε τη ζώνη του WBA και έγινε έτσι ο γηραιότερος νικητής στην Ιστορία του αθλήματος που κατακτά ζώνη οποιασδήποτε κατηγορίας.

You see, bad sh– happens when you start talking sh–. Congrats Pacuiao! 🇵🇭#PacquiaoThurmanpic.twitter.com/tix7TPtYOc

— 엘 사나 🐧🐕 (@eIyjxh) July 21, 2019