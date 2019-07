Επεισόδιο με Βαρουφάκη: Αυτόπτης μάρτυρας αποκαλύπτει τι συνέβη στο Σαρλ ντε Γκωλ

«Φως» στην υπόθεση του επεισοδίου του επικεφαλής του ΜεΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, με γάλλο αστυνομικό στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ, ρίχνει έλληνας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν στην ίδια πτήση με τον πρώην υπουργό Οικονομικών.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο αστυνομικός φέρεται να ζήτησε από τον Γιάνη Βαρουφάκη να ελέγξει το διαβατήριό του, με τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25 να υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του αστυνομικού ήταν «βίαιη» παρά το γεγονός ότι ο ίδιος υπάκουσε στο αίτημά του.

«Τη στιγμή που οι αγκώνες μας ακούμπησαν ο ένας τον άλλο, αντέδρασε βίαια. Με κακοποίηση, χρησιμοποιώντας φυσική βία» δήλωσε ο Βαρουφάκης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια ο αστυνομικός άρπαξε το διαβατήριό του και του είπε να στηθεί στον τοίχο.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Γιάνης Βαρουφάκης οργισμένος αποκαλεί τον αστυνομικό «όνειδος για τη γαλλική αστυνομία» και απαιτεί να παρουσιαστεί μπροστά του υψηλόβαθμος αξιωματικός.

Μιλώντας αποκλειστικά στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», διηγείται τις στιγμές της έντασης, καθώς και τους «σπαρταριστούς» διαλόγους μεταξύ του Γιάνη Βαρουφάκη και του γάλλου αστυνομικού.

Όπως χαρακτηριστικά λέει «κατά την άφιξή μας στις 17.30 τοπική ώρα – το αεροπλάνο είχε καθυστέρηση – παίρνω την αποσκευή μου από την καμπίνα του αεροπλάνου και κατευθύνομαι προς την έξοδο. Με εκπλήσσει το γεγονός ότι έχει σχηματιστεί ουρά στη γέφυρα: συνήθως οι επιβάτες συνεχίζουν απευθείας μέχρι τον έλεγχο διαβατηρίων από την αστυνομία, ο οποίος υπάρχει από τα τρομοκρατικά χτυπήματα του 2015 και ειδικά για πτήσεις από Μέση Ανατολή (η δικιά μας ερχόταν αρχικά από την Αίγυπτο).

» Ακούω λοιπόν στη γέφυρα τις κραυγές ενός ανθρώπου, τον οποίο δεν βλέπω αμέσως, να λέει στα αγγλικά: «Don’t touch me, you have no right!», «Let me go!», δηλαδή «Μη με αγγίζεις, δεν έχεις κανένα δικαίωμα!», «Ασε με!». Ολοι οι επιβάτες κοιτάζουν, βγαίνοντας από το αεροπλάνο, με περιέργεια τη σκηνή. Καθώς προχωράω, βλέπω την Αστυνομία Συνόρων, η οποία πραγματοποιεί ελέγχους διαβατηρίων απευθείας στην έξοδο της γέφυρας που οδηγεί στον τερματικό σταθμό. Βλέπω τέσσερις ή πέντε αστυνομικούς, δύο από τους οποίους πλαισιώνουν έναν άνθρωπο στην αριστερή πλευρά, κοντά στον τοίχο».

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος δεν αναγνώρισε αμέσως τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 συνέχισε στα αγγλικά: «You have no right to do this, you are a disgrace to the French nation!». Δηλαδή «Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να το κάνετε αυτό, είστε η ντροπή του γαλλικού έθνους!». Τα λόγια του μοιάζουν να απευθύνονται ειδικά σε έναν αστυνομικό και του λέει: «I am not following you, I don’t trust you. You are violent and you are rude. You are a problematic member of the police force!». Δηλαδή «Δεν σας ακολουθώ, δεν σας εμπιστεύομαι. Είστε βίαιοι και είστε σκληροί. Είστε προβληματικό μέλος της αστυνομίας!».

«Φτάνει επιτέλους η σειρά μου και δείχνω το διαβατήριό μου στην αστυνομικό που πραγματοποιεί έλεγχο. Πιο κάτω φτάνω στο επίπεδο των υπόλοιπων αστυνομικών και του ανθρώπου που περικυκλώνουν. Ετσι περνάω ακριβώς δίπλα από αυτόν που φωνάζει. Τα βλέμματά μας συναντώνται για μια στιγμή και τον αναγνωρίζω αμέσως: είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά θυμάμαι που έβλεπα το πρόσωπό του στα γαλλικά δελτία ειδήσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ελλάδας το 2015» προσθέτει, μιλώντας στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

«Καθώς απομακρύνομαι, τον ακούω να φωνάζει: «You are a disgrace to your country! Call your superior officer!». Δηλαδή «Είστε ντροπή στη χώρα σας! Καλέστε τον ανώτερό σας!». Η πρώτη ιδέα που μου ήρθε στο μυαλό, εφόσον η αστυνομία ήταν παρούσα στην έξοδο του αεροπλάνου, ήταν ότι τον περίμενε να τον συλλάβει για οποιονδήποτε λόγο. Αποδείχθηκε αργότερα ότι πρόκειται για απλό αστυνομικό έλεγχο στα σύνορα. Ο Βαρουφάκης στη συνέχεια έσπρωξε έναν αστυνομικό, άναψε η κουβέντα, η αστυνομία κατέσχεσε το διαβατήριό του και το έβαλε στην άκρη. Αφού έφυγα, μου είπαν οι δημοσιογράφοι ότι ο αστυνομικός θα ασκήσει μήνυση κατά του πρώην υπουργού» καταλήγει.