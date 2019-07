Ανανέωσε για τρία χρόνια με τους Γουόριορς ο Λούνεϊ

Ο Κεβόν Λούνεϊ θα συνεχίσει για ακόμη τρία χρόνια να αγωνίζεται στους Γουόριορς, αν και το προηγούμενο διάστημα βρέθηκε κοντά στους Ρόκετς.

Ο Λούνεϊ ανανέωσε αντί 15 εκατ. ευρώ συνολικά, με νέο τριετές συμβόλαιο με τους «Πολεμιστές».

Tη σεζόν που πέρασε ο αμερικανός ψηλός είχε 6.3 πόντους και 5.2 ριμπάουντ, ενώ στα playoffs ανέβασε την απόδοσή του, καθώς είχε μέσο όρο 7.1 πόντους.

Kevon Looney is returning to the Warriors on a three-year, $15M deal, agent @tramasar tells ESPN.

