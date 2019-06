«Στο στόχαστρο των Τζαζ ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς»

Η αγορά των ελεύθερων παικτών παικτών στο ΝΒΑ, αναμένεται να ανοίξει σε λίγες ώρες και οι ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο ετοιμάζουν τις κινήσεις τους ώστε να ενισχύσουν τα ρόστερ τους.

Ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς είναι ένα από τα «καλά» ονόματα που υπάρχουν στην λίστα των free agents, με τον μέχρι πρότινος παίκτη των Ιντιάνα Πέισερς να εξετάζει τις επιλογές του, ώστε να επιλέξει σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του.

Είναι δεδομένο πως ο Νέιτ ΜακΜίλαν θα κάνει τα πάντα για τον κρατήσει στην Ιντιάνα, ωστόσο πολλές είναι εκείνες οι ομάδες που θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Ο σύλλογος που έχει παρουσιάσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον φαίνεται πως είναι οι Γιούτα Τζαζ που ψάχνουν ακόμα έναν καλό σκόρερ για να βοηθάει στην επίθεση τον Ντόνοβαν Μίτσελ.

Όπως γράφει η ιστοσελίδα «The Athletic» οι «μορμόνοι» ετοιμάζονται να καταθέσουν μια εξαιρετικά ανταγωνιστική προσφορά για να πείσουν τον Κροάτη φόργουορντ να τεθεί υπό τις οδηγίες του Κουίν Σνάιντερ.

Reporting with @ShamsCharania: The Utah Jazz are emerging as a significant threat to sign Bojan Bogdanovic away from the Indiana Pacers, League Sources tell The Athletic….The Jazz could have a competitive offer on the table as soon as tomorrow, according to sources

— Tony Jones (@Tjonesonthenba) June 30, 2019