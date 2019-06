Βενεζουέλα – Αργεντινή : Γκολ με τρομερό τακουνάκι ο Μαρτίνες

Με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 10’ η Αργεντινή προηγείται με 1-0 της Βενεζουέλας για τα προημιτελικά του Κόπα Αμέρικα.

Συγκεκριμένα, ο Μέσι εκτέλεσε το κόρνερ που είχαν κερδίσει οι Αργεντινοί, οι αμυντικοί της Βενεζουέλας δεν κατάφεραν να διώξουν, ο Αγκουέρο σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Λαουτάρο Μαρτίνες μπήκε στη φάση και με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο στράικερ της Ιντερ έβαλε μπροστά στο σκορ την Αλμπισελέστε και άνοιξε τον δρόμο για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου βρίσκεται ήδη η Βραζιλία.

Δείτε το γκολ:

