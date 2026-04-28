Ένα αδιανόητο περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) στο Παγκράτι, με μία 22χρονη οδηγό να δέχεται ανελέητη επίθεση από οδηγό μοτοσικλέτας για μία θέση στάθμευσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Λεπτά μετά την επίθεση, η νεαρή κάθεται στο πεζοδρόμιο της γειτονιάς, εμφανώς σοκαρισμένη, προσπαθώντας να συνέλθει. Το πόδι της βρίσκεται σε νάρθηκα, ενώ περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής έχουν συγκεντρωθεί γύρω της προσπαθώντας να την ηρεμήσουν.

«Ο άνθρωπος αυτός ταυτοποιήθηκε τόσο από τα στοιχεία της μηχανής, όσο και από την εξέταση της 22χρονης η οποία έχει αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα τον δράστη» δήλωσε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφορικά με ην υπόθεση. Συμπλήρωσε δε, «έχει λήξει η διαδικασία του αυτοφώρου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της νεαρής γυναίκας θα παραδοθεί στην αρμόδια Εισαγγελία και αναμένουμε κάποια είδους προκαταρκτική (σ.σ. διαδικασία) ώστε να κληθεί ο δράστης να απολογηθεί είτε να κληθεί από τις εισαγγελικές Αρχές».

Όπως διευκρίνισε η κα Δημογλίδου, η 22χρονη αφού έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστου και αναγνώρισε τον δράστη από φωτογραφίες που της υπέδειξαν οι αστυνομικοί. Αναφορικά με το εάν το θύμα της επίθεσης γνώρισε τον οδηγό της μηχανής που την χτύπησε επιβεβαίωσε ότι είναι κάτοικος της περιοχής, σχολιάζοντας ότι «μένει πολύ κοντά στο σημείο». Ερωτηθείσα για το εάν είχε απασχολήσει στο παρελθόν για κάτι ανάλογο απάντησε αρνητικά ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα αυξημένα περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν η 22χρονη κατευθυνόταν στο σπίτι φίλης της στο Παγκράτι. Έπειτα από συνεννόηση, η φίλη της είχε κατέβει για να της κρατήσει μια θέση στάθμευσης, λίγα μόλις μέτρα από την πολυκατοικία. «Η φίλη μου μένει στο Παγκράτι και μου λέει “έχω βρει μία θέση σχεδόν κάτω από το σπίτι, στα 50 μέτρα”. Ήμουν στα 100 μέτρα. Πηγαίνω, ανεβαίνω και εκείνη την ώρα κατεβαίνει αυτός ο άνθρωπος από την πολυκατοικία και εγώ έτσι όπως έχω μπει, έχω μπει με τη μούρη στη θέση, κλείνω το μηχανάκι του προσωρινά γιατί θέλω να παρκάρω», περιγράφει.

Την ίδια θέση διεκδικούσε και ένας ηλικιωμένος, με τον οποίο η κοπέλα διαπληκτίστηκε αρχικά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εμφανίστηκε ο οδηγός της μηχανής και η κατάσταση ξέφυγε.

«Και μου λέει, ουσιαστικά, “έλα σήκω φύγε. Και τι κάνεις;”. Και στο ένα λεπτό, αυτού του γυρνάει η βίδα. Αρχίζει και με βρίζει με τους πιο χυδαίους χαρακτηρισμούς, τη μάνα μου, “χριστοπαναγίες”, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε». Η ένταση κλιμακώθηκε ραγδαία. Η 22χρονη προσπάθησε να συνεχίσει το παρκάρισμα, ωστόσο ο άνδρας έγινε επιθετικός.

«Βγαίνω από το αυτοκίνητο. Πριν καλά καλά προλάβω να βγω και να κλείσω την πόρτα, τον βλέπω να βάζει το κράνος. Έρχεται, με πιάνει από το κολάρο – φορούσα ένα τζιν μπουφάν – και μου ρίχνει μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο. Με ρίχνει πάρα πολύ βίαια πάνω στο αυτοκίνητο και κάτω. Εκεί μου σαπίζει το πόδι. Με τη δύναμη που με έριξε το γύρισα τελείως. Μετά όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει, να με χτυπάει».

Οι φωνές της ξεσήκωσαν ολόκληρη τη γειτονιά. «Επειδή ήταν μέρα μεσημέρι… δεν πίστευα ποτέ ότι θα βγω από το αυτοκίνητο, με τόσους ανθρώπους γύρω και θα μπορέσει ένας άνθρωπος να το κάνει αυτό. Είναι τρελό».

Η παρέμβαση των γειτόνων

Η επίθεση σταμάτησε μόνο όταν ένας γείτονας επενέβη αποφασιστικά. «Εκείνη την ώρα που σηκώνομαι μπαίνει μπροστά μου ένας κύριος. Δόξα τω Θεώ που μπήκε. Βάζει πλάτη για να τον σταματήσει».

Την ίδια στιγμή, περισσότεροι κάτοικοι βγήκαν από τις πολυκατοικίες. «Με το που βλέπει να κατεβαίνει κόσμος, τύπου 10-12 άτομα, να τον περικυκλώνουν, κοιτάζει δεξιά αριστερά, βγάζει το κράνος, το παίρνει στα χέρια και τρέχει μέσα στην πολυκατοικία». Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε τον πανικό και εξαφανίστηκε, πιθανότατα σε κοντινή πολυκατοικία. «Αυτός κατευθείαν κρύφτηκε και έφυγε μέσα σε πολυκατοικία. Μάλλον μένει εκεί. Ήρθε η Αστυνομία αλλά δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι από το μηχανάκι».

Με κάταγμα στο νοσοκομείο η 22χρονη

Η 22χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στον αστράγαλο. Θα χρειαστεί να παραμείνει σε ακινησία για ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση. «Με ένα πόδι από το γόνατο και κάτω στον γύψο, που είναι τόσο βαρύ και άβολο, δεν μπορείς να βρεις στάση να κοιμηθείς. Είναι πολύ δύσκολο, πονάω. Μου το έσπασε για τα καλά».

Παράλληλα, δεν μπορεί να πιστέψει την αγριότητα της επίθεσης. «Όταν έχει τόσο κόσμο γύρω δεν πιστεύω πως μπορεί κάποιος τόσο εύκολα να χτυπήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε χάσει κάθε έννοια ηθικής».

Αναζητείται ο δράστης

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο δεν εντοπίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε ανήκει στον αδελφό του. Οι έρευνες συνεχίζονται, με το περιστατικό να προκαλεί έντονη οργή και προβληματισμό για την έξαρση της βίας στην καθημερινότητα.