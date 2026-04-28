Πρωτοεμφανίστηκε στον κόλπο του Λίμπεκ με την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ κατά του Ιράν. Κάτοικοι και ΜΜΕ του έδωσαν το όνομα Timmy, επειδή εγκλωβίστηκε κοντά στην πλαζ Τίμεντορφερ της Βαλτικής.

Έκτοτε η γερμανική κοινή γνώμη παρακολουθεί εναγωνίως τις προσπάθειες οργανώσεων θαλάσσιας προστασίας να βοηθήσουν τη φάλαινα να ξαναβρεί τον δρόμο προς τον Ατλαντικό, τον φυσικό της χώρο.

Οι προσπάθειες διάσωσης γεμίζουν τα πρωτοσέλιδα στην ίδια έκταση όπως και οι προσπάθειες της κυβέρνησης να απαλύνει τους πολίτες από τις υπέρογκες αυξήσεις ενέργειας. Εφημερίδες, όπως η Bild, παρακολουθούν σε ζωντανή αναμετάδοση επί 24ωρου βάσης κάθε λεπτομέρεια κάθε εξέλιξη από τη μεγάλη επιχείρηση. Φαίνεται ότι θηλαστικό είναι πολύ άρρωστο, όπως και η γερμανική οικονομία.

Αρχές Απριλίου ο υπουργός Περιβάλλοντος του Μακλεμβούργου-Πομερανίας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν ανακοίνωσε ότι ο Timmy αργοπεθαίνει. Ανθρωποι διαδήλωσαν για τη διάσωση της φάλαινας, μια κολυμβήτρια λέγεται ότι πήδηξε από ένα πλοίο για να πλησιάσει το ζώο. Κάποιοι άλλοι στο γερμανικό νησί Poel προσευχήθηκαν για τη φάλαινα.

Aπό τα μέσα Απριλίου την επιχείρηση διάσωσης έχουν αναλάβει ιδιώτες επιχειρηματίες, στην ομάδα εθελοντών εντάχθηκε ο ειδικός στις φάλαινες Πέδρο Βεράντα, που ήρθε ειδικά από το Μεξικό. Με νερό και ειδικές κρέμες ενυδατώνουν την πλευρά του θηλαστικού που την χτυπά ο ήλιος. Κάποιοι πρότειναν να γίνουν στον Timmy ενέσεις βιταμινών. Τα τελευταία νέα είναι κάπως ενθαρρυντικά. Η φάλαινα κατάφερε να στρίψει προς την σωστή κατεύθυνση.

Άλλα γιατί όλο αυτό το ενδιαφέρον για μια φάλαινα; Είναι ένας τρόπος αποπροσανατολισμού των ανθρώπων από τα προβλήματα. Την επισφαλή θέση εργασίας τους, το τσουνάμι τιμών από τρόφιμα μέχρι ενοίκιο, τη νόμιμη σύνταξη που μελλοντικά θα είναι μόνο ένα “δίχτυ ασφαλείας”, όπως είπε πρόσφατα ο καγκελάριος Μερτς. Την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που θα κοστίζει περισσότερο και θα καλύπτει λιγότερα, την κλιματική αλλαγή που γίνεται ολιοκαι πιο ορατή, τους μετανάστες και τους πόλεμους.

Αυτό που ουσιαστικά αναζητούν οι Γερμανοί από την πολιτική είναι προοπτική και αισιοδοξία. Περιμένουν σχέδια, στρατηγική και καθοδήγηση, όπως γίνεται με τη διάσωση της φάλαινας, και όχι δηλώσεις και σχόλια που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να τροφοδοτούν φόβους.

Η απογοήτευση αντικατοπτρίζεται και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με την κυριακάτικη Bild το ποσοστό του ακροδεξιού AfD έφτασε σε νέο ρεκόρ 28%, 4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα Χριστιανικά κόμματα CDU/CSU. Στις τοπικές εκλογές στο κρατίδιο Σαξονία-’Ανχαλτ τον Σεπτέμβριο υπάρχει φόβος ότι το AfD θα πάρει αυτοδυναμία. Θα ήταν εφιάλτης για την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς και προάγγελος αρνητικών εξελίξεων για τις επόμενες βουλευτικές του 2029.

Μέσα σε αυτό το δυστοπικό πολιτικό σκηνικό λοιπόν οι πυρετώδεις προσπάθειες διάσωσης της εγκλωβισμένης στα νερά της Βαλτικής φάλαινας φαντάζει για πολλούς Γερμανούς ως προέκταση της δικής τους αναγκαιότητας. Και η μιντιακή υπερπροβολή των προσπαθειών λειτουργεί “ιαματικά” ως αχτίδα ελπίδας. Free Timmy, λοιπόν!