Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Βουλιαγμένης το πρωί της Τρίτης (28/4). Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό ντελαπάρισε με τον οδηγό να είναι ελαφρά τραυματισμένος.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην περιοχή του Ελληνικού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί και η κίνηση των διερχόμενων οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.

Η κίνηση στους δρόμους

Ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με την κατάσταση να είναι δύσκολη από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Λεοντίου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια η κατάσταση και στη λεωφόρο Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αλλά και στη Μεσογείων. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, με σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αναμονή 25–30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας και επιπλέον 15–20 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις είναι ηπιότερες, της τάξης των 5–10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και 5–10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία.