Πέφτει η αυλαία στην καριέρα του Φερνάντο Τόρες (vid)

Ο Φερνάντο Τόρες ένας από τους καλύτερους επιθετικούς των τελευταίων 15 χρόνων, ανακοίνωσε πως κρεμάει τα παπούτσια του σε ηλικία 35 χρονών.

O Μαδριλένος επιθετικός είχε μια σπουδαία καριέρα αγωνιζόμενος σε πολλούς κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως οι Ατλέτικο Μαδρίτης (350 συμ/121 γκολ), Τσέλσι (172 συμ/45 γκολ) και Λίβερπουλ (142 συμ/81). Επίσης είχε ένα πολύ σύντομο πέρασμα από τη Μίλαν (10 συμ/1 γκολ), ενώ τελευταία του ομάδα μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν η ιαπωνική Σαγκάν Τοσού (32 συμ/4 γκολ).

Στη μεγάλη του καριέρα πανηγύρισε 7 τίτλους, με σημαντικότερους εκ των οποίων τα 2 EURO (2008, 2012) και το Mundial (2010) που πανηγύρισε με την εκπληκτική φουρνιά της Ισπανίας, με αυτόν να έχει σημαίνοντα ρόλο (110 συμ/38 γκολ).

Όπως ανακοίνωσε μέσω twitter o El Nino: «Έχω κάτι πολύ σημαντικό να ανακοινώσω. Μετά από 18 συναρπαστικά χρόνια, ήρθε η ώρα να βάλω τέλος στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Την Κυριακή θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου στο Τόκιο και θα εξηγήσω όλες τις λεπτομέρειες. Τα λέμε εκεί».

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

— Fernando Torres (@Torres) 21 Ιουνίου 2019