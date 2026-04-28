«Έλλειψη χαράς σημαίνει έλλειψη Θεού, ενώ η χαρά είναι απόδειξη της παρουσίας Αυτού». Σε μια εποχή όπου ο δημόσιος λόγος συχνά πνίγεται στον ατέρμονο θόρυβο, κατακλύζεται από υπερπληθώρα πληροφορίας και εκβιάζει την ψευδεπίγραφη ευδαιμονία, η φράση του Γέροντα Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη αντηχεί με σχεδόν προκλητική καθαρότητα.

Για τον χαρισματικό ιερωμένο, η χαρά δεν ήταν μια επιφανειακή ευτυχία φτιαγμένη με τα υλικά του απτού και αισθητηριακού κόσμου, αλλά το αποτύπωμα μιας αδιάλειπτης και, προπάντων, βιωματικής σχέσης με το θείο.

Αυτή την πνευματική παρακαταθήκη, που μοιάζει σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ, έρχεται να αναδείξει το Διεθνές Θεολογικό Συμπόσιο με τίτλο «Μνήμη και Τιμή Γέροντος Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου: Μάρτυς της δόξης του Θεού και οδηγός εν Πνεύματι», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026.

Μια κληρονομιά πίστης και πνευματικότητας

Η πνευματική ταυτότητα του Γέροντα Αιμιλιανού διαμορφώθηκε ήδη από τα πρώτα του χρόνια. Γεννημένος το 1934 στη Νίκαια, ο Αλέξανδρος Βαφείδης, όπως ήταν το κοσμικό όνομά του, έφερε στο DNA του την ευσέβεια της μικρασιατικής καταγωγής του.

Από τον παππού του, απόφοιτο της Σχολής της Χάλκης, και τη γιαγιά του, που αργότερα εκάρη μοναχή, έμαθε από παιδί ότι η πίστη δεν είναι θεωρία αλλά τρόπος ζωής.

Μετά τις σπουδές του στη Θεολογία, η μοναστική του κλίση τον οδήγησε στα Μετέωρα το 1960, όπου ως ηγούμενος της Μονής Μεταμορφώσεως έδωσε νέα πνοή στον κοινοβιακό μοναχισμό, προσελκύοντας πλήθος νέων ανθρώπων που αναζητούσαν έναν αυθεντικό τρόπο πνευματικής ζωής.

Το 1973, η αδελφότητά του μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιο Όρος. Εκεί, ως Καθηγούμενος, ο Γέροντας Αιμιλιανός ένωσε τον νεανικό ενθουσιασμό του με τη σοφία και την εμπειρία των παλαιών μοναχών, αναδεικνύοντας τη Μονή σε πνευματικό φάρο παγκόσμιας ακτινοβολίας.

Μέχρι την κοίμησή του το 2019, ο λόγος του —απλός, δοξολογικός και γεμάτος ελπίδα— λειτούργησε ως καταφύγιο για αναρίθμητους ανθρώπους, μοναχούς και λαϊκούς, που αναζητούσαν έναν αυθεντικό λόγο πίστης μέσα σε έναν κόσμο ολοένα πιο θορυβώδη και ασταθή.

Ένα σημαντικό ραντεβού θεολογικού διαλόγου στην Αθήνα

Την πολυσχιδή προσωπικότητα και την οικουμενική πνευματική κληρονομιά του Αγιορείτη Γέροντα έρχεται να τιμήσει το Διεθνές Θεολογικό Συμπόσιο, μια διοργάνωση που αποτελεί καρπό της συνεργασίας της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Στόχος του Συμποσίου είναι να αναδείξει τη σημασία του έργου του Γέροντα Αιμιλιανού και την απήχησή του στον σύγχρονο κόσμο, μέσα από μια σειρά θεματικών ενοτήτων που καλύπτουν όλο το φάσμα της πνευματικής και ποιμαντικής του δράσης.

Το εναρκτήριο λάκτισμα θα δοθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 17:00, στο Christmas Theater στο Γαλάτσι, σε μια εκδήλωση ελεύθερη για το κοινό, η οποία θα πλαισιωθεί μουσικά από τη χορωδία του Ιερού Κοινοβίου «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» της Ορμύλιας.

Τις εισαγωγικές ομιλίες θα αναλάβουν πρόσωπα που συνεχίζουν την αγιορειτική παράδοση, βιώνουν και ορίζουν τον σύγχρονο μοναχισμό: ο Καθηγούμενος της Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αρχιμανδρίτης Ελισαίος, ο οποίος θα μιλήσει για τον βίο του Γέροντα, και ο Καθηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, ο οποίος θα εστιάσει στον ρόλο του ως νηπτικού κοινοβιάρχη.

Από τη μνήμη στη θεολογική σύνθεση

Το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου οι εργασίες του Συμποσίου θα μεταφερθούν στο κέντρο της Αθήνας, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Hotel στην Πλατεία Καραϊσκάκη.

Εκεί, ο λόγος θα περάσει σε εκλεκτούς εισηγητές οι οποίοι θα αναλύσουν σε βάθος τις ιδιαίτερες θεματικές του συνεδρίου. Οι εισηγήσεις θα εστιάσουν στην προσωπικότητα του Γέροντα και στη δοξολογική εμπειρία που μετέδιδε, καθώς και στην πνευματική του πατρότητα και την ποιμαντική του διακονία.

Θα εξεταστεί διεξοδικά η θεολογική του σκέψη και ο εκκλησιαστικός του λόγος, η καθοριστική συμβολή του στον ορθόδοξο μοναχισμό, αλλά και η ευρύτερη απήχηση του έργου του στην εκκλησιαστική ζωή και τη θεολογική παιδεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν οι μαρτυρίες και οι βιωματικές προσεγγίσεις που θα φωτίσουν την πνευματική του παρακαταθήκη στον σύγχρονο κόσμο.

Ανάμεσα στους ομιλητές ξεχωρίζουν ιεράρχες που χαίρουν της αγάπης και της εκτίμησης του κόσμου, όπως ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος και ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος.

Το συμπόσιο αποκτά έντονη διεθνή διάσταση, συγκεντρώνοντας θεολόγους και μοναχούς από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές βρίσκονται ο Αρχιμανδρίτης Ηλίας Ragot από τη Γαλλία, η Γερόντισσα Πορφυρία από τον Λίβανο, ο Επίσκοπος Alexander Golitzin από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Αρχιμανδρίτης Αγάπιος Corbu από τη Ρουμανία.

Γέροντας Αιμιλιανός: Ένας επίκαιρος Αγιορείτης

Μια τέτοια διοργάνωση δεν θα μπορούσε να περιοριστεί μόνο στον θεωρητικό λόγο. Έτσι, το πρωί της Κυριακής οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενωθούν προσευχητικά, καθώς από τις 06:30 έως τις 10:30 θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Ιερό Μετόχιο της Αναλήψεως της Μονής Σίμωνος Πέτρας, στον Βύρωνα.

Για όσους δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν με τη φυσική τους παρουσία στο συμπόσιο, η οργανωτική επιτροπή έχει φροντίσει ώστε όλες οι εργασίες να αναμεταδίδονται ζωντανά στα ελληνικά και τα αγγλικά, κάνοντας το μήνυμα του Συμποσίου προσβάσιμο σε ένα ευρύ, ακόμα και παγκόσμιο, ακροατήριο.

INFO: Αναλυτικές πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμποσίου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό