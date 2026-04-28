Δύο ώρες μετά τον σεισμό των 4,7 Ρίχτερ με επίκεντρο την Σκιάθο σημειώθηκε νέα ισχυρή σεισμική δόνηση με το ίδιο επίκεντρο. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η νέα σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρό του ήταν στα 8χλμ Δυτικά της Σκιάθου και το εστιακό βάθος στα 14,1 χλμ. Ο νέος σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές, ανάμεσα στις οποίες και η Αττική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχουν σημειωθεί δεκάδες σεισμοί στο νησί. Με εξαίρεση τους δύο σεισμούς των 4,7 και 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ο αμέσως πιο ισχυρός ήταν 3,2 Ρίχτερ.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Από εδώ και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκτιμήσεις μας»

Σε ανάρτησή του ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος έκανε το πρώτο του σχόλιο σχετικά με τις σεισμικές δονήσεις στην Σκιάθο. Ο γνωστός σεισμολόγος επεσήμανε πως μετά τη νέα δόνηση οι προηγούμενοι είναι προσεισμοί και κάλεσε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Νέος σεισμός, ανέβηκε το μέγεθος στη Σκιάθο, 4.9 αισθητός και στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι οι προηγούμενοι σήμερα ήταν προσεισμοί. Από εδώ και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκτιμήσεις μας. Οι κάτοικοι να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας».