Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη σειρά με τη Βαλένθια για τα προημιτελικά της Euroleague χωρίς τον Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (28/04) σε αρθροσκόπηση στο αριστερό του γόνατο μετά τη ρήξη στο μηνίσκο. Ξεκινάει άμεσα και την αποκατάσταση του για να επιστρέψει στη δράση το συντομότερο δυνατό.

Με βάση το χρονικό διάστημα που έχουν γυρίσει αθλητές με ανάλογο τραυματισμό, αναμένεται να είναι διαθέσιμος σε τρεις εβδομάδες. Κάτι που σημαίνει πως στοχεύει στο Final 4 της Αθήνας, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να ξεπεράσει την Βαλένθια για να πάρει το εισιτήριο.

Ο 36χρονος γκαρντ ζήτησε, αν ήταν δυνατό, να είχε κάνει χθες την επέμβαση, ωστόσο ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Βέβαια κανονίστηκαν τα πάντα ώστε να την έκανε σήμερα το πρωί, όπως κι έγινε για να μην χαθεί άλλος χρόνος.