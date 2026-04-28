Μία ακόμα ανάρτηση σχετικά με την κατάσταση του Ιράν πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, το Ιράν του ζήτησε να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό.

Αναλυτικά η ανάρτηση: «Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης». Θέλουν να «ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ» το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στην ηγεσία τους (πράγμα που πιστεύω ότι θα καταφέρουν!)».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι το καθεστώς του Ιράν είναι αποσπασματικό και εσωτερικά διχασμένο μεταξύ σκληροπυρηνικών και μετριοπαθών – κάτι που ιρανικές προσωπικότητες έχουν επανειλημμένα διαψεύσει.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είναι ο μόνος που υποστηρίζει ότι οι δομές διοίκησης είναι ασαφείς, καθώς μεγάλο μέρος της ηγεσίας του Ιράν έχει σκοτωθεί στον πόλεμο. Ο στρατιωτικός αναλυτής, Μάικλ Κλαρκ, δήλωσε ότι φαίνεται ότι οι προηγούμενοι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν πλέον αντικατασταθεί από στρατιωτικούς. «Οι σκληροπυρηνικοί στρατιωτικοί – όχι ο επίσημος στρατός – έχουν πλέον τον πραγματικό έλεγχο», πρόσθεσε.

Ποιος διοικεί το Ιράν

Παραμένει κάπως ασαφές για τους εξωτερικούς παρατηρητές ποιος είναι επικεφαλής της χώρας, αφού μεγάλο μέρος της ηγεσίας της έχει σκοτωθεί στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην ανώτατου ηγέτη.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε προηγουμένως ότι «δεν είναι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν αυτή τη στιγμή», καθώς η δομή διοίκησης βρίσκεται «σε απόλυτο χάος», με πολλαπλές φατρίες να παλεύουν για την εξουσία.

Το think tank «Institute for the Study of War» εκτιμά ότι η σκληροπυρηνική Φρουρά της Επανάστασης και ο ισχυρός διοικητής της φαίνεται να έχουν αναλάβει τον έλεγχο των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Οι πολιτικοί που ηγούνταν της αντιπροσωπείας στις τελευταίες συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του κοινοβουλίου και του υπουργού Εξωτερικών, δεν φαίνεται να είχαν την τελική εξουσία για τη σύναψη συμφωνίας.

Εν τω μεταξύ, ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε που διορίστηκε. Πιστεύεται ότι είναι τραυματισμένος.

Οι πρόεδροι του Ιράν εκλέγονται άμεσα και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητο αντίβαρο έναντι των κληρικών και των στρατιωτικών ηγετών.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ένας σχετικά μετριοπαθής, φαίνεται να έχει ουσιαστικά παραγκωνιστεί στη νέα δομή, αν και ο υπουργός Εξωτερικών του διαδραματίζει ρόλο στις διαπραγματεύσεις.