Παναθηναϊκός : Ο Ρικ Πιτίνο έριξε τους τίτλους τέλους

Ο Ρικ Πιτίνο έριξε τους τίτλους τέλους στη σχέση του με τον Παναθηναϊκό μέσω twitter.

«Ο προηγούμενος χρόνος ήταν φανταστικός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού για την τρομερή τους προσπάθεια. Ευχαριστώ το τεχνικό μου επιτελείο για την πίστη και την αφοσίωσή τους. Ευχαριστώ τον παθιασμένο ιδιοκτήτη και τον GM. Τέλος, ευχαριστώ τους φανταστικούς ανθρώπους στην Ελλάδα για μεγάλη τους ευγένεια και την φιλοξενία τους. Μία πραγματικά υπέροχη χώρα που θα έχει για πάντα μία θέση στην καρδιά μου. Θα μου λείψετε όλοι, αλλά επιστρέφω σπίτι ανυπομονώντας για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου», έγραψε ο Αμερικανός κόουτς που είχε προαναγγείλει ότι θα ενημερώσει για την απόφασή του μέσω Twitter.

Έτσι λοιπόν ο Πιτίνο αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, παρά την αισιοδοξία που υπήρχε και πλέον οι Πράσινοι αναμένεται να στραφούν στην ελληνική αγορά με τον Αργύρη Πεδουλάκη να θέτει σοβαρή υποψηφιότητα.

Όσο για τον Πιτίνο σύμφωνα με πληροφορίες θα αναζητήσει στο ΝΒΑ κάποια θέση στο προπονητικό σταφ ομάδας.

Pitino wants to return to a full-time pursuit of a job in the NBA — coaching, player personnel or an advisory role, he said. https://t.co/asJVbzyULP

Naismith Hall of Fame coach Rick Pitino has turned down an offer to return as president and coach of Panathinaikos, the franchise he led to a Greek League championship this season, Pitino tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 21, 2019