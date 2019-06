Παροξυσμός στη Ρεάλ για Αζάρ – 50.000 φίλαθλοι στην παρουσίαση του

Ο Εντέν Αζάρ παρουσιάστηκε και επίσημα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 50.000 φίλους της ομάδας να τον αποθεώνουν στην πρώτη του εμφάνιση στο Santiago Bernabeu.

«Ήθελα καιρό να πω αυτές τις λέξεις, ο Εντέν Αζάρ, ένας από τους καλύτερους του κόσμου, είναι ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης«, ανέφερε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Στις δηλώσεις του ο Αζάρ δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για τη μεταγραφή, η οποία κόστισε 145 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αζάρ:

«Είχα όνειρο από μικρός να παίξω στη Ρεάλ Μαδρίτης και σήμερα είμαι εδώ. Ανυπομονώ να κερδίσω πολλά με τη Ρεάλ.

Η θέση στην οποία θα αγωνίζομαι δεν θα την αποφασίσω εγώ. Ο προπονητής θα το αποφασίσει αυτό, αλλά πάντα μου άρεσε να πάιζω είτε αριστερά είτε ως δεκάρι. Αλλά αν πρέπει να αγωνιστώ σε διαφορετική θέση, τότε θα το κάνω φυσικά.

Θέλω να ευχαριστηθώ την παρουσία μου και φυσικά θέλω να κερδίσω πολλά με τη Ρεάλ. Υπάρχουν πολλοί μεγάλοι παίκτες εδώ και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό.

Είμαι μόνο 28 χρόνων και η καλύτερη ηλικία για έναν ποδοσφαιριστή είναι μεταξύ 27-33».

🤳😉 «Hey guys! This is for you, all of you!»#WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/MyiGnETXj2

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 13, 2019