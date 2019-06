Στα χέρια του Μπίλιτς το πηδάλιο της Γουέστ Μπρομ

Προπονητής της Γουέστ Μπρομ για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Σλάβεν Μπίλιτς.

Οι «Baggies» που θέλουν την νέα χρονιά να κάνουν το μεγάλο βήμα και να επιστρέψουν στα «σαλόνια» της Premier League, ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Κροάτη τεχνικού μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

Έτσι ο Μπίλιτς ετοιμάζεται για την 2η θητεία του στους πάγκους της Αγγλίας, αυτή τη φορά στην Championship, μετά την διετία 2015-2017 που πέρασε στην Γουέστ Χαμ.

We’re delighted to announce Slaven Bilić as our new Head Coach…

Welcome, Slav!#SuperSlav | #WBA https://t.co/Q9xnjFzBDs

— West Bromwich Albion (@WBA) June 13, 2019