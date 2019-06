Πριν φύγει από τους Σέλτικς τυπώθηκαν φανέλες των Νετς με Ίρβινγκ

ο μέλλον του Κάιρι Ίρβινγκ δεν φαίνεται να είναι στην Βοστόνη για λογαριασμό των Σέλτικς, αφού όπως έγινε γνωστό δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν που είχε στο συμβόλαιο του και θα τον κρατούσε για ακόμη μια σεζόν στο «TD Garden».

Πλέον ο 27χρονος γκαρντ έχει τη δυνατότητα είτε να υπογράψει με μεγαλύτερες αποδοχές στην ομάδα του Μπραντ Στίβενς, είτε να ψάξει αλλού το μέλλον του. Το καλοκαίρι λοιπόν αναμένεται να είναι καυτό με Νιου Γιορκ Νικς και τους Μπρούκλιν Νετς να ετοιμάζονται ώστε να «στρώσουν χρυσάφι» στα πόδια του για να τον κάνουν δικό τους.

Μάλιστα στο Μπρούκλιν φαίνεται να το έχουν σίγουρο πως θα φορέσει τα «ασπρόμαυρα» και ήδη έχουν ξεκινήσει να τυπώνονται φανέλες με τον αριθμό 11 στην πλάτη και το όνομα του Ίρβινγκ να αναγράφεται.

Σε μια φωτογραφία που ανέβηκε στα social media και δείχνει τη φανέλα του Ίρβινγκ δίπλα σε αυτή του σταρ των Νετς, Ντι’ Άντζελο Ράσελ, ο πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς πάτησε like δείχνοντας πως η συγκεκριμένη προοπτική του αρέσει πολύ.

Δείτε τη φωτογραφία με τη φανέλα του Ίρβινγκ:

D’Angelo Russell likes a post that shows him & Kyrie Irving in Nets jerseys 👀 pic.twitter.com/EKCYHzxZsP

