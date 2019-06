Πιτίνο: «Ας παίξουμε το καλύτερό μας μπάσκετ αύριο»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πατρών αύριο (14/6, 21:00) και με νίκη κατακτά το 38ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Ρικ Πιτίνο, έστειλε μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού για τον αγώνα, σε ένα ΟΑΚΑ το οποίο θα είναι sold out.

«Κάναμε μία σπουδαία πορεία φίλοι του Παναθηναϊκού. Ας παίξουμε το καλύτερό μας μπάσκετ αύριο στον αγώνα που θα κρίνει τον πρωταθλητή», ανέφερε ο Πιτίνο.

Been a great run PAO fans -let’s play our best basketball tomorrow in the Championship game

