Συλλυπητήριο μήνυμα του Αταμάν στον Σλούκα

Δύσκολες στιγμές περνάει τις τελευταίες ώρες ο Κώστας Σλούκας μετά την είδηση πως ο πατέρας του άφησε χθες την τελευταία του πνοή έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Στο άκουσμα των δυσάρεστων νέων, ο προπονητής της Εφές Αναντολού, Εργκίν Αταμάν, στάθηκε στο πλευρό του διεθνούς γκαρντ της Φενέρμπαχτσε, στέλνοντας συλλυπητήριο μήνυμα μέσω social media.

«Γνωρίζω ότι οι λέξεις δεν παρηγορούν τέτοιες στιγμές. Αλλά θα ήθελα να ξέρετε ότι είμαι πραγματικά θλιμμένος για την οικογενειακή απώλεια του Σλούκα. Παρακαλώ, αποδέξου τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter o Τούρκος τεχνικός.

I know words are not much comfort at a time like this. But i’d like you to know i am really so sorry for Sloukas family’s loss. Please accept my deepest condolences. https://t.co/NhHo0rn6t0

— Ergin Ataman (@erginataman) June 12, 2019