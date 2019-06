Επεισοδιακή πρόκριση για την Σάκκαρη

Την πρόκρισή της στον δεύτερο γύρο του «Nature Valley Open» που διεξάγεται στο Νότιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης και χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα κέρδισε με 2-0 σετ της Χίδερ Ουότσον. Η 23χρονη επικράτησε με 6-4, 6-3 σε 1 ώρα και 23 λεπτά παιχνιδιού και συνεχίζει την πορεία της στο βρετανικό τουρνουά.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το παιχνίδι αρχικά ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σε χορτάρι, αλλά λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έχει πλήξει τις τελευταίες ημέρες το Νότιγχαμ, όλα τα ματς μεταφέρθηκαν σε κλειστό χώρο και έγιναν σε σκληρή επιφάνεια.

Στον δεύτερο γύρο η Μαρία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Γιόροβιτς – Πέρεζ, με την συμπατριώτισσά μας να είναι το απόλυτο φαβορί, όποια και αν βρεθεί στον δρόμο της. Η 23χρονη άλλωστε είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου…

Από την άλλη, η Γουότσον δέχθηκε μια ακόμα ήττα από Ελληνίδα τενίστρια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες είχε ηττηθεί στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Ρολάν Γκαρός από την Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου.

Δείτε βίντεο από την αναμέτρηση:

.@mariasakkari advances to the second round of the #NatureValleyOpen!

She knocks out Watson, 6-4, 6-3 👏 pic.twitter.com/TjGQskoh5x

— WTA (@WTA) June 12, 2019