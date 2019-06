Βρετανία – Εργατικοί: Με διακομματική πρόταση επιχειρούν να αποτρέψουν άτακτο Brexit

Σε μία κίνηση-ματ θα προχωρήσει αύριο το Εργατικό κόμμα, φέρνοντας στη Βουλή των Κοινοτήτων μία διακομματική πρόταση η οποία θα αποτρέψει τον επόμενο πρωθυπουργό των Τόρις από το να προχωρήσει σε ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

Το κόμμα των Εργατικών θα έχει αύριο την ευκαιρία να συζητήσει την πρόταση, καθώς είναι η μέρα κατά την οποία η κυβέρνηση επιτρέπει την συζήτηση μίας πρότασης από την αντιπολίτευση.

Εάν εγκριθεί η ψηφοφορία αυτή, οι Εργατικοί θα πάρουν τον έλεγχο ουσιαστικά της κοινοβουλευτικής ατζέντας που θα γίνει στις 25 Ιουνίου, επιτρέποντάς τους να εισάγουν τη σχετική νομοθεσία που θα εμποδίσει την άτακτη έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ.

Τη διακομματική πρόταση υπογράφουν ο επικεφαλής των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, ο επικεφαλής του Εθνικού κόμματος Σκοτίας στο Ουέστμινστερ, Ιαν Μπλάκφορντ, ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Βινς Κειμπλ, η επικεφαλής του Plaid της Ουαλίας στο Ουέστμινστερ, Λιζ Ρόμπερτς, ο βουλευτής των Συντηρητικών Όλιβερ Λέτουιν, και η ηγέτης των Πρασίνων Κάρολιν Λούκας.

Η πρόταση των Εργατικών έρχεται σε μία στιγμή όπου η έξοδος χωρίς συμφωνία αποτελεί την βασική διαχωριστική γραμμή στον αγώνα διαδοχής που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στους υποψήφιους για την ηγεσία στο Συντηρητικό κόμμα. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή 1922 του Συντηρητικού κόμματος έχει ξεκινήσει την πρώτη της προεκλογική διαδικασία με την παρουσίαση σε κλειστό κύκλο των έξι από τους δέκα υποψήφιους διαδόχους της Τερέζα Μέι.

Σύμφωνα με τον σκιώδη υπουργό για το Brexit, Κέιρ Στάρμερ, η συζήτηση για το Brexit στον αγώνα διαδοχής των Τόρις έχει γίνει ενοχλητική και ανεύθυνη, ενώ κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει παρουσιάσει κάποιο σχέδιο που να σταματά το αδιέξοδο πριν το τέλος του Οκτωβρίου. Αντίθετα, είπε, υπάρχουν υποψήφιοι που στηρίζουν ανοιχτά την καταστροφική μη συμφωνία και προτείνουν ακόμη την εμπλοκή της βασίλισσας στην πολιτική, ζητώντας της να διακόψει τις εργασίες του κοινοβουλίου για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Ο Μάικλ Γκόουβ, ο οποίος βρέθηκε προ ημερών στη δίνη ενός πολιτικού σκανδάλου λόγω της χρήσης κοκαΐνης που έκανε στα νιάτα του, τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ του άτακτου Brexit σε σχόλιο του στο Twitter. «Αν και θα προτιμούσα να φύγουμε από την ΕΕ με μία καλύτερη συμφωνία, δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μη συμφωνίας. Αν η τελική επιλογή ήταν ανάμεσα σε άτακτο Brexit ή ακύρωση του Brexit, θα προτιμούσα το no deal. Πρέπει να αντισταθούμε στις προσπάθειες των Εργατικών να πάρουν τον έλεγχο της ατζέντας της Βουλής», έγραψε.

While I would prefer to leave the EU with a better deal, we must not rule out no deal. If ultimately it came to a choice between no deal and no Brexit, I would choose no deal. Labour’s plans to seize control of the business of the Commons must be resisted. #ReadytoLead

— Michael Gove (@michaelgove) June 11, 2019