Ολυμπιακός: «Έβανς για 2 χρόνια, ψάχνει και για σέντερ»

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα να τον απασχολούν. Στις 13 του Ιούνη αναμένεται να εκδικαστεί η δεύτερη προσφυγή του στο ΑΣΕΑΔ (κατά της επικύρωσης της βαθμολογίας), ενώ ακόμα δεν έχει γνωστό εάν θα εκδικαστεί και η τελευταία προσφυγή των Ερυθρόλευκων.

Πέρα από αυτό το κομμάτι υπάρχει η αναμονή για την Αδριατική Λίγκα αλλά και η μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός έχει στο στόχαστρό του τον Τζέρεμι Έβανς για την θέση του πάουερ φόργουορντ, είναι σε επικοινωνία μαζί του και του έχει καταθέσει πρόταση για να τον κάνει δικό του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπάρχει διαφορά στο οικονομικό κομμάτι, με το Αμερικανό να κοιτάει και το ΝΒΑ.

Πριν από λίγο καιρό, δημοσιογράφος του Yahoo Sports είχε αποκαλύψει συμφωνία και… υπογραφή του Έβανς, κάτι το οποίο δεν ισχύει σε κανένα σημείο.

Βέβαια την ίδια ακριβώς είδηση μεταδίδει αρκετές μέρες αργότερα και το σέρβικο Double Double, το οποίο γράφει σε tweet ότι: «O Τζέρεμι Έβανς είναι κοντά στο να υπογράψει την συμφωνία για 2 χρόνια με τον Ολυμπιακό, αξίας περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων».

Μάλιστα στο επόμενό του tweet αποκαλύπτει ότι: «Πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά επίσης για σέντερ, χωρίς να υπάρχει κάποιο όνομα αυτήν την στιγμή».

Jeremy Evans is on the verge of signing 2 year deal with Olympiacos worth around 1.2 million.

Sources mention that Olympiacos is on the market for center as well, but no concrete name at the moment.

