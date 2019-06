NBA : Βούρκωσε ενημερώνοντας για τον τραυματισμό του Ντουράντ

Οι Γουόριορς δεν θα χαρούν και πολύ το break που έκαναν στο Τορόντο καθώς τα νέα από τον νέο τραυματισμό του Κέβιν Ντουράντ.

Ο KD αποχώρησε από το παρκέ στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και έφυγε από το γήπεδο αφού του είχε τοποθετηθεί προστατευτική μπότα.

Ο GM της ομάδας, Μπομπ Μάιερς, ανέφερε πως ο KD έπαθε ζημιά στον αχίλλειο και πλέον όλοι αναμένουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής για το μέγεθος της ζημιάς.

Μάλιστα κατά την ανακοίνωση των δυσάρεστων μαντάτων ο Μάιερς βούρκωσε μπροστά στις κάμερες…

Here’s how Durant’s injury happened, might be Achilles. pic.twitter.com/KUaU1pRRAV

«It’s an Achilles injury. … He’ll have an MRI tomorrow.»

Bob Myers holds back tears as he explains the magnitude of Kevin Durant’s injury. pic.twitter.com/glQ6j5hATe

— SportsCenter (@SportsCenter) June 11, 2019