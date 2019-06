Αρμάνι Μιλάνο : Τέλος ο Πιανιτζιάνι – Ποιος τον διαδέχεται

Ήταν γνωστό εδώ και καιρό και σήμερα έγινε και επίσημο. Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Σιμόνε Πιανιτζιάνι μετά από μια απολύτως αποτυχημένη σεζόν.

Η Αρμάνι που είχε υψηλές βλέψεις φέτος, έμεινε εκτός playoffs στην Euroleague ενώ εντός Ιταλίας όχι μόνο δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα (σ.σ δεν πήγε καν στους τελικούς) έχασε και το κύπελλο από την Βανόλι Κρεμόνα.

Έτσι το διαζύγιο ήταν αναπόφευκτο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο πάγκος της Αρμάνι πάντως δεν θα μείνει άδειος για πολύ καιρό μιας και ο Ετόρε Μεσίνα φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει.

Η ανάρτηση της Αρμάνι που ευχαρίστησε τον Πιανιτζιάνι για την προσφορά του:

📝 L’Olimpia ringrazia Simone Pianigiani: interruzione consensuale ➡ https://t.co/FU4bkyrFq2

📝 Olimpia wishes the best to Simone Pianigiani after they part ways ➡ https://t.co/JSoGJLNWyR

⚪🔴#WeNotMe pic.twitter.com/AxCixQXltc

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 11, 2019