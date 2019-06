AEK : Νέο tweet από Θίοντορ για να σβήσει τη… φωτιά

Ο Τζόρνταν Θίοντορ πριν λίγη ώρα έκανε ένα ποστάρισμα στο Twitter κι αναφέρθηκε σε χρωστούμενα χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες, βάζοντας «φωτιά» αλλά και απορίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην ΑΕΚ.

Τελικά όπως ενημέρωσε και ο ίδιος ο Αμερικανός με νέο ποστάρισμα του στον προσωπικό του λογαριασμό δεν εννοούσε την ΑΕΚ.

Ο γκαρντ των κιτρινόμαυρων θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους όσον αφορά το tweet που αναρωτιόταν αν θα πληρωθεί, υπονοώντας με λίγα λόγια την πρώην ομάδα του την Αρμάνι Μιλάνο για χρωστούμενα, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν.

«Δεν αναφέρομαι στην ΑΕΚ! Κάντε τις πράξεις!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την νέα ανάρτηση του Αμερικανού:

I’m not talking about Aek! So you do that math!

— Jordan Theodore (@J__Theo25) June 11, 2019