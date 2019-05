Ολυμπιακός : Τα οκτώ γκολ του Ποντένσε σε ένα βίντεο

Τα 8 γκολ του Ποντένσε σε όλες τις διοργανώσεις / Podence’s 8 goals in all competitions

Τα 8 γκολ του Ντανιέλ Ποντένσε σε όλες τις διοργανώσεις. Απολαύστε τα! / 8 goals by Podence this season in all competitions. Enjoy them! 🔴⚪⚽🎩#Olympiacos #Podence #Goals #Slgr #GreekCup #UEL

Δημοσιεύτηκε από Olympiacos FC στις Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019