Οι δρόμοι της Αθήνας και του Πειραιά γεμίζουν… τέχνη

Το Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το «Ανοιγμα στην πόλη», μία ενότητα καλλιτεχνικών παραγωγών που υπόσχεται τη διάχυση της τέχνης στον αστικό χώρο της Αθήνας και του Πειραιά, καθώς και την ίση πρόσβαση όλων των κοινωνικών ομάδων στα καλλιτεχνικά δρώμενα, μέσω των παραγωγών της, με ελεύθερη είσοδο.

Η τέχνη έρχεται να συναντήσει το κοινό της πέρα από τα στενά όρια της σκηνής διευρύνοντας την οπτική του αστικού χώρου μέσα από την καλλιτεχνική παρέμβαση. Η ενότητα του «Ανοίγματος στην πόλη» πρόκειται να παρουσιάσει το εφετινό καλοκαίρι μια σειρά από 42 διαφορετικές καλλιτεχνικές δράσεις σχετικές με το θέατρο, τη μουσική, τον χορό, τη λογοτεχνία και τα εικαστικά. Οι παραστάσεις, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα έχουν δωρεάν είσοδο, πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε 42 διαφορετικά σημεία σε Αθήνα και Πειραιά, στα οποία συγκαταλέγονται και «παραμελημένες» περιοχές όπως το Πεδίον του Αρεως και οι πλατείες Ομονοίας και Βικτωρίας.

Καλλιτέχνες και συντελεστές του εγχειρήματος συναντήθηκαν τη Δευτέρα 13 Μαΐου, στον χώρο του Βικτώρια Square Project, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις παραγωγές και το σκεπτικό της δημιουργίας τους. «Με την ενότητα αυτών των δράσεων στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύνδεση του καλλιτεχνικού γεγονότος με την κοινωνία. Κεντρικό σημείο προβληματισμού είναι η διαφορετικότητα και ο σεβασμός του διαφορετικού που επιχειρούμε να δούμε πολυπρισματικά στο φετινό μας πρόγραμμα» ανέφερε ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ.

Μεταξύ των πιο εμβληματικών δράσεων της εφετινής διοργάνωσης συγκαταλέγονται η συμμετοχή του κοινού σε ηχητικούς περιπάτους, όπου πρώην εξαρτημένοι χρήστες ουσιών μιλούν για τη ζωή μετά τα ναρκωτικά, η περιήγησή του σε μερικές από τις σημαντικότερες κοινωνικές δομές του κέντρου από πρώην και νυν αστέγους, καθώς και το αντίκρισμα της Κυψέλης μέσα από τα μάτια παιδιών διαφορετικών εθνικοτήτων που κατοικούν στην περιοχή, στην παράσταση του Παντελή Φλατσούση «Κυψέλη – New kids on the block».

Ακόμη, στη διοργάνωση έχει δημιουργηθεί ειδική ενότητα για τους μικρούς θαυμαστές του Φεστιβάλ, όπου τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να μυηθούν στον κόσμο της τέχνης μέσω καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων. Μάλιστα, στην προσπάθεια εξοικείωσης των νέων γενεών με την ποικιλομορφία, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράση κατά την οποία «Drag queens» συστήνονται σε γονείς και παιδιά και τους διαβάζουν ιστορίες σχετικές με τη διαφορετικότητα.

Στο εφετινό «Ανοιγμα στην πόλη» συμμετέχουν φορείς, μεταξύ των οποίων το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Ωδείο Αθηνών, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το περιοδικό «Σχεδία», το ΚΕΘΕΑ, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η ActionΑid και η Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Η δράση φέρει την υποστήριξη του Athens Culture Net.

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του «Ανοίγματος στην πόλη» μεταβείτε στο http://greekfestival.gr/.