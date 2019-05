Στα 47 του έγινε παππούς ο Ριβάλντο

View this post on Instagram

Que momento especial, minha netinha Valentina nasceu. Somente tenho que agradecer a Deus por mais esse presente em nossas vidas. Bem vinda Valentina!!! Parabéns filha @thamirys_ferreira você foi muito guerreira. Parabéns meu genro @gustavon95 Deus é fiel 🙏🏾