Παναθηναϊκός : «Στη λίστα του Μίσιγκαν ο Πιτίνο»

Ο Ρικ Πιτίνο είναι σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ στη λίστα πιθανών αντικαταστατών του Τζον Μπίλεϊν στον πάγκο του Michigan.

Ο Μπίλεϊν συμφώνησε με τους Καβαλίερς και τη νέα σεζόν θα είναι τεχνικός της ομάδας του Κλίβελαντ και στο φημισμένο κολέγιο ψάχνουν τον αντικαταστάτη του. Ο Ρικ Πιτίνο από την πλευρά του μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό στο τέλος της σεζόν και το όνομα το ακούγεται για τον πάγκο του Μίσιγκαν, καθώς θεωρείται από τους πλέον πετυχημένους τεχνικούς στο ΝCAA.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο τεχνικός των πράσινων περιμένει και τη δίκη σχετικά με το σκάνδαλο που ξέσπασε γύρω από το όνομα του και του στοίχισε τη δουλειά του στο Λούιβιλ, προκειμένου να απαλλαχθεί οριστικά και να θεωρείται «καθαρός» στο κολλεγιακό μπάσκετ.

Πέρα από τον Αμερικάνο προπονητή του Παναθηναϊκού στο στόχαστρο του Μίσιγκαν βρίσκονται και οι Λουκ Γιάκλιτς ή Σάντι Ουάσινγκτον (assistants στο Μίσιγκαν), Λαβάλ Τζόρνταν (προπονητής στο Μπάτλερ), Κρις Μπερντ (προπονητής στο Τέξας Τεκ), Πόρτερ Μόσερ (προπονητής στο Λογιόλα-Σικάγο), Τζουγουάν Χάουαρντ (βοηθός στους Χιτ), Μπίλι Ντόνοβαν (προπονητής στους Θάντερ), Τόνι Μπένετ (προπονητής στο Βιρτζίνια), Μπραντ Στίβενς (προπονητής στους Σέλτικς) και Τζέι Ράιτ (προπονητής στο Βιλανόβα).

Δείτε τις αναρτήσεις στο Twitter:

I WANT MICHIGAN TO START PAYING PLAYERS. I WANT THEM TO PAY PLAYERS OPENLY. I ACCEPT ALL NCAA REPERCUSSIONS. HIRE RICK PITINO. — REID (@ForbesWalborn) May 14, 2019

Rick Pitino at Michigan? Idk ab but the dude can coach — Monroe Britton (@ThisIsMoB_4) May 14, 2019

Juwan Howard would be a great hire! Class, winner and basketball smarts. He has been apart of one of best run organizations in professional sports and under the great Pat Riley who is one of the best leader of all time https://t.co/yEgg4KFKZb — Rod Strickland (@rod_strickland) May 14, 2019

Juwan Howard needs to be the next head coach at @umichbball … bring back the culture of that program. @espn — Jay Williams (@RealJayWilliams) May 13, 2019

@umichbball hire Mr. Rick Pitino ! — Myles Thomas (@myles6thomas) May 13, 2019

Hearing through a very reliable grapevine that a guy named Pitino is being tossed around as Michigan searches to replace NBA bound basketball coach John Beilein. It’s not the @RealPitino who’s the talk, but son @CoachPitinoMN who just received a contract extension at Minnesota. — Oscar Combs (@wildcatnews) May 13, 2019

@RicoBeard suggesting Michigan seriously look at Rick Pitino….😂😂😂😂😂😂🙄 — The Player & The Fan (@theplayerthefan) May 13, 2019