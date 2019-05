Γκάφα ολκής σε ματς του ολλανδικού πρωταθλήματος με εννέα γκολ

Σε ένα… τρελό ματς με εννέα γκολ ο Εξέλσιορ επικράτησε την Κυριακή (13/5) εκτός έδρας της Χεράκλες με 5-4 για την 33η αγωνιστική της Eredivisie.

Και δεν είναι τόσο τα πολλά γκολ που σημειώθηκαν καθώς στο ολλανδικό πρωτάθλημα έχουμε συνηθίσει να μπαίνουν αρκετά τέρματα.

Η… κορυφαία στιγμή ήταν η παρακάτω όταν ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων Γιάνις Μπλάσβιτς πήγε να «γεμίσει» προς την αντίπαλη περιοχή.

Τότε ένας αμυντικός της ομάδας του κινήθηκε άτσαλα δίπλα του, τον μπέρδεψε και εκεί… χάθηκε η μπάλα. Η «στρογγυλή θεά» κατέληξε στα πόδια του αντίπαλου Ελίας Μαρ Ομάρσον (πέτυχε χατ-τρικ) που την έστειλε στα δίχτυα!

Δείτε τη φάση

This goal is the definition of Mondays … pic.twitter.com/OXn9M4pdI6

— ESPN FC (@ESPNFC) May 13, 2019