Ασύλληπτο: Ο Μιλιβόγεβιτς δεν έχασε ούτε λεπτό στη φετινή Premier League!

Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού, Λούκα Μιλιβόγεβιτς αγωνίστηκε και στα 38 παιχνίδια της Κρίσταλ Πάλας φέτος, πέτυχε 12 τέρματα και μοίρασε 2 ασίστ πραγματοποιώντας σπουδαία σεζόν.

Ο άλλοτε αρχηγός των Ερυθρόλευκων βρίσκει με συνέπεια τα δίχτυα στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης και έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο εργαλείο του προπονητή του, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην παραμονή της ομάδας στην Premier League.

Αυτό μάλιστα που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση από τα άνωθεν είναι το γεγονός ότι ο αγαπημένος Μίλι της κερκίδας των Πειραιωτών δεν έχασε φέτος ούτε ένα λεπτό συμμετοχής, σε ένα πρωτάθλημα με 38 αγωνιστικές.

Μάλιστα από το σύνολο των παικτών άλλοι δύο πέτυχαν το ίδιο πράγμα. Ο Κόνορ Κόντι και ο Μπεν Μι των Γουλβς και Μπέρνλι αντίστοιχα.

Δείτε το σχετικό tweet:

Only 3 outfield players played every single minute of the 2018/19 #PL season:

Ben Mee – @BurnleyOfficial

Conor Coady – @Wolves

Luka Milivojevic – @CPFC

🏃‍♂️ ⏱ 👏 pic.twitter.com/hhZPFwQbvL

— Premier League (@premierleague) May 13, 2019