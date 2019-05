Τσιτσιπάς: Παραληρεί η Ευρώπη για τη νίκη επί του Ναδάλ – Απέναντι στον Τζόκοβιτς για τον τίτλο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 2-1 σετ τον «Βασιλιά του χώματος» Ράφαελ Ναδάλ και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Mutua Madrilena Open, αναγκάζοντας για μια ακόμα φορά όλο τον πλανήτη να υποκλιθεί στο μεγαλείο του.

Ο 20χρονος τενίστας πέτυχε έναν… άθλο απέναντι στον Ματαντόρ και πλέον ανήκει στο κλειστό κλαμπ όσων έχουν κερδίσει τον Ναδάλ στο χώμα. Το «μαγικό κουτί» της Μαδρίτης υποκλίθηκε στον Τσιτσιπά, ο οποίος αποθεώθηκε και από τα ισπανικά ΜΜΕ.

Ο Ελληνας τενίστας είναι πρώτο θέμα στα κορυφαία ΜΜΕ της Ισπανίας, όπως η AS, η Marca και η Mundo Deportivo. Συγκεκριμένα, η AS αναφέρει: «Ο Τσιτσιπάς αφήνει τον Ράφα εκτός τελικού».

Η Marca από την πλευρά της αναφέρει: «Ο Ναδάλ έχασε από τον Τσιτσιπά και δεν θα παίξει στον τελικό της Μαδρίτης».

Και η Mundo Deportivo επισημαίνει: «Ο Τσιτσιπάς εκπλήσσει τον Ναδάλ και θα πηγαίνει στον τελικό ενάντια στον Τζόκοβιτς».

Ο Έλληνας τενίστας δεν μπορούσε να περιγράψει τα συναισθήματά του ενώ πλέον συγκεντρώνεται στην «μάχη» με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον τελικό του τουρνουά.

Just look at what this victory means to @StefTsitsipas ☺️ pic.twitter.com/g6scCFlKcd

— Tennis TV (@TennisTV) 11 Μαΐου 2019