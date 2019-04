Τα Στρουμφάκια καθαρίζουν τις ακτές του κόσμου!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «προσέλαβε» τα Στρουμφάκια για να… βοηθήσουν στον καθαρισμό των ακτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με την εταιρία IMPS, στην οποία «ανήκουν» τα στρουμφάκια προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις εικόνες τους στην προώθηση της καμπάνιας «Global Beach Clean-up» για το 2019.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, η ΕΕ θα ενθαρρύνει τις πρεσβείες της σε όλο τον κόσμο και τις αντιπροσωπείες της στα κράτη μέλη να οργανώσουν εκδηλώσεις για τον καθαρισμό των παραλιών μαζί με τοπικούς οργανισμούς, σχολεία κ.ά. με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού των Ακτών (21 Σεπτεμβρίου).

Το 2018, πάνω από 70 δράσεις και σχεδόν 3.000 άτομα συμμετείχαν στην εκστρατεία «EU Beach Clean-up», που διοργάνωσαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Η φιλοδοξία για το 2019 είναι ακόμη μεγαλύτερη, αναφέρει ο Κρίστιαν Λεφλέρ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΕΥΕΔ, σημειώνοντας ότι «μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ θα ενθαρρύνουμε τα παιδιά, τους νέους και τους ενήλικες όλων των χωρών να ακολουθήσουν το παράδειγμα των «στρουμφ» και να φροντίσουν τον «μπλε πλανήτη μας»».

We have no ocean B, just as we don’t have a planet B.

The EU and the Smurfs join forces to clean up beaches across the world and encourage everyone to take care of our oceans → https://t.co/Zdf7I63lHA #EUBeachCleanUp #GlobalGoals pic.twitter.com/jQrRskSS5r

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) April 17, 2019